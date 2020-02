Akademie-Ausbildung zu Seniorenassistenten in Düsseldorf

HELP Akademie, die gute Seniorenassistenten-Ausbildung in kleinen Gruppen- 2020 in Düsseldorf

Seniorenassistenten- Ausbildung in NRW- Düsseldorf

HELP Akademie, die qualifizierte Ausbildung in kleinen Gruppen in Bayern und NRW

Ausbildung zu Seniorenassistenten in der staatlich anerkannten Akademie

Z.B. Modul 1 Medizin / Sexualität / Seelsorge etc.

-Zertifikatslehrgang zur Ausbildung in der Seniorenassistenz

-Pflege, Hygiene und der Umgang mit Pflegehilfsmitteln

-Mundhygiene und Zahnpflege,

-Mobilitätstraining

-Krankheiten im Alter, wie Osteoporose, Parkinson, Demenz

-Sexualität im Alter,

-Seelsorge und Palliativmedizin

-München oder Düsseldorf

-Unsere hochqualifizierte Ausbildung zu Seniorenassistenten ist die Voraussetzung für Ihren späteren Erfolg, Ihr persönliches Glück und die Zufriedenheit Ihrer Klienten. Die Ausbildung besteht aus 4 oder 5 Modulen, jedes einzeln buchbar.

-Unsere Senioren Assistenten Ausbildung für lebenserfahrene und berufserfahrene Menschen zu professionellen Senioren-Assistenten und Seniorenbetreuern ist eine ganzheitliche und komplexe Ausbildung auf hohem Niveau. In der Ausbildung zu geprüften Seniorenassistenten bereiten wir Sie umfangreich und gut auf ihre Selbstständigkeit und Arbeit in Privathaushalten oder eine mögliche Tätigkeit als Angestellte in Senioreneinrichtungen vor.

-Die Senioren-Assistenten Ausbildung in der HELP-Akademie zu geprüften und zertifizierten Senioren-Assistenten bzw. Seniorenbetreuern in der professionellen Senioren-Assistenz stellt ein Gesamtkonzept dar, dass durch den TÜV mit dem AZAV-Siegel bestätigt wurde. Unterricht und praktische Übungseinheiten wechseln sich ab, sodass Sie im Zertifikatskurs nach siebzehn Seminartagen – bis zu 157 Std*.- mit den Prüfungen und der Reflexonsarbeit das Zertifikat erhalten.

-Nach erfolgreichem Abschluss der Senioren Assistenten-Ausbildung zu Seniorenbetreuern können sie Teile des professionellen bundesweiten HELP-Netzwerkes werden. Die Möglichkeiten der Einbindung reichen von der Werbung auf unserer Homepage, über Empfehlungsmarketing bis zum aktiven Mitwirken in unserem Expertenteam dem Talentkreis. Ein stetiger Austausch und die spätere kontinuierliche Weiterbildung verstehen sich von selbst.

Firmenbeschreibung

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung zur Ausbildung von Senioren-Assistenten und Senioren-Assistenten und Berufsbetreuern.

Rufen Sie gerne an und vereinbaren einen individuellen Beratungstermin. 089 – 21 54 59 20

Kurzbeschreibung

HELP Seniorenassistenten-Ausbildung jetzt auch in NRW- Düsseldorf ab Kurs 2020

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

80335 München

Tel.: 089-21 54 59 20

E-Mail: info@help-akademie.de

Web: https://www.help-akademie.de

HELP Akademie München- AZAV-zertifizierter QM-Beauftragter, Marketing und Presse

Theo Stamm

Fürstenrieder Strasse 279 a

80332 München

Tel.: 08921543305

E-Mail: marketing@help-akademie.de

Web: http://www.help-akademie.de

