ANGA COM: Positive Resonanz auf KVz22 von Langmatz

Auch Reichle & De-Massari nimmt Gf-Netzverteiler in sein Portfolio auf

Garmisch-Partenkirchen, 31. Mai 2023 – Für den Ausbau zukunftssicherer FTTX-Glasfaser- und FTTA-5G-Netze bietet die in Garmisch-Partenkirchen ansässige Langmatz GmbH ein durchgängiges Portfolio hochwertiger Infrastrukturkomponenten – vom Central Office bis zum Customer Premise. Auf der ANGA COM 2023 hat der Systemspezialist jetzt seinen neuen Glasfaser-Netzverteiler KVz22 Gf-NVt L 2.8 präsentiert.

„Wir freuen uns sehr über die überwältigend positive Resonanz auf unser neues Gehäuse. In den vielen Gesprächen am Messestand konnten wir feststellen, dass viele die Vorteile unserer neuesten Entwicklung und die damit verbundenen Möglichkeiten erkennen“, resümiert Dieter Mitterer, Geschäftsführer bei Langmatz. Der Glasfaser-Netzverteiler KVz22 Gf-NVt L 2.8 ist ein wahres Multitalent. Besonderer Vorteil ist die bequem durchführbare Installation, da die zwei getrennten Bereiche für die Glasfaserkassetten und die Mikrorohre besonders leicht zugänglich sind.

Bereits im Verlauf der ANGA COM hat sich die Firma Reichle & De-Massari entschlossen, den KVz 22 in der Ausbauvariante mit universellem Mikrorohr-Management für 96 x Ø 7 / Ø 10 mm in ihr Programm aufzunehmen. „Wir sind froh mit dem Unternehmen Langmatz einen weiteren Partner im Bereich FTTX gefunden zu haben und freuen uns über die gemeinsame Neuentwicklung“, betont Victor Bogdan, Director Technology bei Reichle & De-Massari.

Bildunterschrift

(im Bild von links nach rechts): Victor Bogdan (Director Technology Reichle & De-Massari), Gabriel Bogdan (Geschäftsführer Reichle & De-Massari), Dieter Mitterer (Geschäftsführer Langmatz) und Ludwig Fischer (Geschäftsführer Langmatz).

Weitere Informationen: www.langmatz.de

Wussten Sie, dass in den Alpen innovative Patente mit Weitblick entstehen? Wenn Innovationskraft auf Leistung trifft, entstehen kluge, technische Systemlösungen für Telekommunikation, Energie- und Verkehrstechnik. Die Langmatz GmbH mit Sitz in Garmisch-Partenkirchen ist ein innovatives, mittelständisches Unternehmen für Kunststoff- und Metallverarbeitung. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Infrastrukturkomponenten wie beispielsweise Kabelschächte, Unterflurverteiler, Signal-Anforderungsgeräte, Funkrundsteuerempfänger und Komponenten für den Glasfaserausbau. Die Langmatz GmbH ist Marktführer für Kabelschächte aus Kunststoff.

Firmenkontakt

Langmatz GmbH

Dieter Klasmeier

Am Geschwend 10

82467 Garmisch-Partenkrichen

+49 (0)8221 920-0

+49 (0)8821 920-159



http://www.langmatz.de

Pressekontakt

UTZ pr GmbH

Oliver Utz

Durber 7

87657 Görisried

+49 (0)8302 – 34 99 98-0

+49 (0)8302 – 34 99 98-9



https://utz-pr.de/

Bildquelle: Langmatz