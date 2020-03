Asahi Kasei schließt Übernahme von Veloxis Pharmaceuticals Inc. ab

Düsseldorf, 17. März 2020 – Die japanische Asahi Kasei Corporation hat am 3. März 2020 die Übernahme des US-Pharmaunternehmens Veloxis Pharmaceuticals Inc. abgeschlossen.

Veloxis Pharmaceuticals A/S mit Hauptsitz in Dänemark ist ein im Juni 2002 gegründetes Specialty-Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von immunsuppressiven Medikamenten konzentriert, die während und nach der Transplantation von Organen eingesetzt werden. Dazu gehört ENVARSUS XR – ein Immunsuppressivum, das entwickelt wurde, um die Organabstoßung bei Menschen, die eine Nierentransplantation hatten, zu verhindern. Die Verwendung einer proprietären Verabreichungstechnologie zeichnet dieses Medikament besonders aus. Sie dient zur Verbesserung der oralen Bioverfügbarkeit und zur kontrollierten Freisetzung des Medikaments für eine verbesserte Wirksamkeit und reduzierte Nebenwirkungen.

Mit der Übernahme von Veloxis Pharmaceuticals Inc. – der US-Tochtergesellschaft von Veloxis Pharmaceuticals A/S – gewinnt Asahi Kasei eine starke Geschäftsplattform in der US-Pharmaindustrie. Der Technologiekonzern strebt durch die Übernahme die folgenden Synergien an:

a) Verstärkung der Lizenzaktivitäten, um neue Pharmazeutika als Wachstumstreiber zu gewinnen – unter optimaler Nutzung der

Geschäftsplattform von Asahi Kasei in Japan und Asien zusammen mit der Geschäftsplattform von Veloxis Pharmaceuticals Inc. in den USA.

b) Erforschung und Entwicklung von neuen Geschäftsmöglichkeiten, die einen hohen bisher unerfüllten medizinischen Bedarf decken – durch die

Kombination von Asahi Kaseis Kompetenzen in der Arzneimittelforschung mit der Expertise von Veloxis Pharmaceuticals Inc. auf dem US-

amerikanischen Markt.

c) Schaffung neuer Geschäftsfelder im Gesundheitswesen durch Nutzung des Zugangs zu Innovationen und klinischen Praktiken in den USA.

Das Pharmageschäft von Asahi Kasei umfasst eine breite Palette von Pharmazeutika und Diagnosereagenzien. In diesem spezialisierten und forschungsintensiven Geschäftsfeld wird die Entwicklung neuer erstklassiger Arzneimittel vorangetrieben, um innovative und einzigartige therapeutische Lösungen in den Bereichen Orthopädie, Intensivmedizin, Urologie, Immunsystem und Zentralnervensystem anzubieten. Innerhalb dieser Fachbereiche hat Asahi Kasei seit der Entwicklung von Japans erstem ursprünglichen Antibiotikum im Jahr 1954 zahlreiche moderne Medikamente hervorgebracht. Im Medizinbereich ist Asahi Kasei einer der weltweit führenden Hersteller von Produkten für die Hämodialyse und therapeutische Apheresebehandlung.

Details zur Übernahme

Am 12. Dezember 2019 kündigte Asahi Kasei ein Übernahmeangebot für Aktien und Optionsscheine von dem in Kopenhagen ansässigen Unternehmen Veloxis Pharmaceuticals A/S (an Kopenhagener Nasdaq gelistet) an, das 100 Prozent von Veloxis Pharmaceuticals Inc. besitzt. Gemäß der dänischen Übernahmeverordnung erfolgte das Übernahmeangebot durch die hundertprozentige dänische Tochtergesellschaft von Asahi Kasei. Sämtliche Verfahren im Zusammenhang mit diesem Übernahmeangebot sind am 3. März 2020 (MEZ) abgeschlossen worden. Somit wurde Veloxis Pharmaceuticals Inc. zu einer hundertprozentigen, mittelbaren Tochtergesellschaft von Asahi Kasei. Veloxis Pharmaceuticals Inc. wird weiterhin von seinem derzeitigen Management-Team geleitet.

Die Asahi Kasei Corporation ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit den drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Health Care. Der Geschäftsbereich Material umfasst Fasern & Textilien, Petrochemikalien, Hochleistungspolymere, Hochleistungswerkstoffe, Verbrauchsgüter, Batterieseparatoren und Elektronikgeräte. Der Geschäftsbereich Homes bietet auf dem japanischen Markt Baustoffe bis hin zu fertigen Häusern an. Zum Bereich Health Care gehören Pharmazeutika, Medizintechnik sowie Geräte und Systeme für die Akut- und Intensivmedizin. Mit 39.283 Beschäftigten in aller Welt betreut die Asahi Kasei Gruppe Kunden in mehr als 100 Ländern und erzielte einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro (2.170,4 Milliarden Yen) im Geschäftsjahr 2018 (1. April 2018 – 31. März 2019).

“Creating for Tomorrow”. Mit diesem Slogan verweist die Asahi Kasei Gruppe auf die gemeinsame Mission all ihrer Unternehmen, mit nachhaltigen Produkten und Technologien Menschen in aller Welt zu einem besseren Leben und Wohnen zu verhelfen.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.asahi-kasei.co.jp/asahi/en/ und https://automotive-asahi-kasei.eu/

Firmenkontakt

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

Am Seestern 4

40547 Düsseldorf

+49 (0)211 280 68 139

Sebastian.Schmidt@asahi-kasei.eu

https://www.asahi-kasei.eu/

Pressekontakt

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 (0) 6172 27159 12

h.kuell@financial-relations.de

http://www.financial-relations.de