Besser schlafen durch Yoga, Bewegung und betriebliches Gesundheitsmanagement

Reutlingen. Jeder weiß, schlafen ist wichtig für Leistung und Gesundheit. Im Privaten, im Sport und im Beruf ist mentale Stärke, ausreichende Entspannung und Schlaf eine wichtige Basis. So gab die APROS Consulting & Services GmbH ihrem aktiven Thema Sport und Gesundheit schon früh ein Bild und eigene Corporate Identity- die APROS Spartaner. Sie setzten dabei bei ihren Mitarbeiten mit aktiven Fitness Bausteinen und Entspannungsangeboten von Wellness über Yoga bis zur Schlafberatung an. Doch was hat es auf sich mit dem ganzheitlichen Gesundheitsansatz?

Im Unternehmen sind das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Wohlfühlaspekt schon seit Jahren Basis für die gute Zusammenarbeit. Aktive Bausteine und Angebote, Events und vergünstigte Sport- und Gesundheitsangebote werden bei APROS Consulting & Services in Reutlingen im Rahmen der Corporate Social Responsibility Strategie als zertifiziertes „TOP Sozial“ Unternehmen und zertifizierter „Top Arbeitgeber“ aktiv geplant und regelmäßig umgesetzt. Der Dienstleister mit seinen Büros in Eningen, Reutlingen, Tübingen, Stuttgart und Nagold ist auch bei diesem Thema ganz vorne mit dabei.

Denn beim Thema Betriebliches Gesundheitsmanagement geht es nicht nur um körperliche Fitness. Neben der Mitarbeitergesundheit und Leistungsfähigkeit geht es auch um die Mitarbeitermotivation und -bindung, die Work-Life Balance und die psychischen Komponenten. Das Thema Schlafförderung, nicht nur durch verschiedene Sportarten und Bewegungsbausteine, sondern auch durch Entspannung – zum Beispiel durch Yoga – ist Teil des Hybridansatzes des Unternehmens.

Verbesserte Fitness, Entspannung und Schlaf durch Yoga und mehr

Durch Yoga wird Körper, Geist und Seele des Menschen in ein Gleichgewicht gebracht. Durch gezielte Übungen wird die Energie stimuliert und den Energiezentren, den sogenannten Chakren zugeführt. Entsprechende Atemübungen stärken das Nervensystem und regulieren den Hormonhaushalt.

Laut zahlreichen Studien hat Yoga positive Auswirkungen auf den Menschen, beispielsweise die Kräftigung und Dehnung des ganzen Körpers, positive Einstellung, Stressabbau und verbesserter Schlaf. Das hat das APROS Team mit ihrem Gesundheitspartner Bettwaren-Shop.de früh erkannt und gemeinsam erweitern sie so ihren jeweiligen Beratungsansatz.

Wissensaufbau und Beratung durch Austausch mit Schlafberatungsexperten

Die APROS Spartaner Sport-, Beratungs- und Gesundheitsexperten wollen zukünftig ihr Portfolio um einen ganzheitlichen Gesundheitscoaching-Aspekt erweitern. Denn viele Menschen in verantwortungsvollen Positionen leiden unter psychischer Belastung, Gesundheitsthematiken und oft unter schlechtem Schlaf. Doch geschäftlicher und sportlicher Erfolg hängen doch auch oft von der mentalen Stärke ab. Was liegt näher, als die gemachten Erfahrungen mit Mitarbeitenden und APROS Spartanern zukünftig auch in den Geschäftsbereich der Unternehmensberatung und -coachings ihrer Kunden mitaufzunehmen.

Dazu wird derzeit, im Austausch mit den Schlafexperten des Bettwaren-Shop.de Teams, das Wissen erweitert. Die Fachexperten sind Mitglied im Gesundheitsforum, das bald 100 Gesundheitsanbieter der Region Reutlingen und Neckar-Alb vernetzt.

Die Produkt- und Gesundheitsexperten des Burladinger Unternehmens stehen für entsprechende Fachberatung am Telefon zur Verfügung und setzen auch im Online-Shop, ihren Blogs und des Online-Magazin auf Informationen zu Gesundheit und Schlaf. Denn Schlaf ist ein sehr ganzheitliches Thema und nicht nur durch eine Sache zu verbessern. Holger Genkinger betont: „Allgemein kann man sagen, man schläft um sich zu regenerieren und das Wohlfühlen dabei ist wichtig. Probleme werden meist nicht nur durch die Schlafposition oder die richtige Matratze gelöst, sondern medizinische Probleme werden eher durch Bewegung, Massagen oder gegebenenfalls mit Medikamenten sowie auch Physiotherapie gelindert und verbessert.“

Kürzerer, regelmäßiger Schlaf ist sinnvoll. Kurze anstrengende Sporteinheiten, Bewegung an der frischen Luft und Entspannung beispielsweise durch Yoga sind dabei wichtige Aspekte. Denn neue Studien zeigen, dass der Schlaf dann erholsamer und tiefer ist. Und nicht zuletzt ist erholsamer Schlaf wichtig, damit sich Lern- und Gedächtnisinhalte im Gehirn verfestigen können und sich unser Körper in diesen Phasen regenerieren kann.

„Weniger ist mehr im Schlafzimmer“, so Genkinger. „Ruhe, Aufräumen und beruhigende Farben, das fängt bei der Bettwäsche an, aber auch nachvollziehbare Herstellung und Materialien und Vermeidung von allergischen Chemikalien sind für uns Menschen wichtig.“

Die Kunden und Interessenten rufen beim Fachteam an und erzählen über ihre Schlafprobleme oder Wünsche bei Heimtextilien, Kissen und Bettwaren. Und dort bei der Fachberatung sind sie richtig, denn das Thema wird in den Gesprächen oft erläutert, um über die richtige Schlafumgebung zu beraten und auch mal den ein oder anderen Tipp darüber hinaus zu geben.

www.Bettwaren-Shop.de

www.aprosconsulting.com/bemerkenswertes/apros-spartaner-team/

