CAPANOVA wird Sponsor des Beachvolleyball-Teams „Wolfquadrat“

Die junge, natürliche Styling-Brand CAPANOVA hat es seit seiner Gründung 2017 vom kleinen Startup zu einer im Handel etablierten Marke geschafft. Inzwischen sind zu den anfänglich vier Produkten bereits weitere hinzugekommen, und auch die Fanbase auf Social Media kann sich sehen lassen.

Die CAPANOVA Produkte ermöglichen vor allem ein langanhaltendes und perfektes Styling bei gleichzeitig intensiver Pflege. Genau das, was man(n) als Sportler im Rampenlicht braucht.

Gründer Benjamin Koch unterstützt deshalb die Brüder Georg und Peter Wolf aus voller Überzeugung. Als Sponsor für das Beachvolleyball-Team „Wolfquadrat“ hat die Marke den passenden Sport für sich entdeckt.

Die Brüder gehören seit 2016 zu den Top 10 Beachvolleyball-Teams in Deutschland. Sie sind absolut volleyballverrückt und betreiben den Sport schon von Kindheit an. Damals durch ihre Eltern zum Beachvolleyball gekommen, fühlten sie sich im Sand von Anfang an pudelwohl. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Auszeichnungen als Deutscher Meister U20, Deutscher Vizemeister U18 / U19 oder Vizebundespokalsieger U17.

Das sympathische Duo legt vor allem beim Sport Wert auf einen coolen, natürlich gepflegten Hairstyle – CAPANOVA kommt da wie gerufen. Nach einem ganzen Tag am Strand braucht das Haar besonders intensive Pflege, am besten aus natürlichen Rohstoffen und ganz ohne Chemie. Mit den CAPANOVA Styling Produkten und der passenden, neuen Styling Brush sind die Jungs bei der Deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand oder auf den Europameisterschaften der Studenten bestens ausgerüstet.

Darüber hinaus gibt es bald noch weitere News aus Neu-Isenburg, denn es wird nach wie vor an der Erweiterung der Produktpalette gearbeitet.

Haare – Styling – Natur – das ist CAPANOVA.

CAPANOVA versteht sich als Spezialist rund um ein Haarstyling mit Inhaltsstoffen aus der Natur.

CAPANOVA ist eine Haarstylingserie für Männer und bietet dir das erste rein natürliche und vor allem zertifizierte Naturerlebnis für die Haare.

Bei CAPANOVA werden ausschließlich die besten Inhaltsstoffe verwendet, die der Markt im Bereich Naturkosmetik zur Verfügung stellt, weshalb alle Produkte sogar mit dem bewährten NATRUE Siegel zertifiziert sind.

Alle CAPANOVA Produkte sind exklusiv zu finden unter: www.capanova.com

