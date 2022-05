Wie Mobile App Marketers schneller Kampagnendaten analysieren und bessere Entscheidungen treffen

Ein Kommentar von Federico Hernandez, Head of Sales DACH und Nordics bei Adjust

Wenn Mobile App Marketers den Erfolg und die Wirksamkeit ihrer Werbemaßnahmen analysieren wollen, stehen sie vor einer großen Herausforderung: die Datenflut aus vielen unterschiedlichen Quellen zu verarbeiten. Der durchschnittliche Marketer arbeitet täglich mit dutzenden Partnern zusammen und analysiert mehr als zehn unterschiedliche Metriken über multiple Dimensionen hinweg. Die Analyse findet also über diverse Tools hinweg statt und der Marketer muss das Big Picture mühsam in seinem Kopf zusammensetzen. Diese übliche Vorgehensweise kostet viel Zeit, verlangsamt den Entscheidungsprozess stark und kann sogar die Qualität der Entscheidungen negativ beeinflussen.

Doch der Erfolg einer Mobile App hängt maßgeblich von schnellen und intelligenten Entscheidungen ab. Hinzu kommt, dass die Analyse für viele Marketer eigentlich nur die Grundlage für den nächsten Arbeitsschritt legt, nämliche die Optimierung der Kampagne(n). Jede Stunde, die für die Erarbeitung der Grundlage verbraucht wird, kann nicht in die Optimierung investiert werden.

Wenn Marketers alle Daten aus unterschiedlichen Quellen an einem zentralen Ort bündeln und übersichtlich darstellen könnten, wäre eine effiziente Analyse viel schneller und leichter möglich. Dabei ist es wichtig, dass Marketers die Performance-Marketing-Kennzahlen im Überblick bekommen, aber bei Bedarf am selben Ort auch auf detaillierte, granulare Daten zugreifen können. Auch Filterfunktionen zum Vergleichen und Kontrastieren von Ergebnissen über alle Apps hinweg, unabhängig von iOS- oder Android-Betriebssystem, sind sehr nützlich.

Die neue Lösung von Adjust, genannt Datascape, adressiert genau diese Herausforderung. Sie bietet Marketern in einer einheitlichen Übersicht Zugriff auf all ihre Daten aus Netzwerk-APIs, Attributionen, AppTrackingTransparency (ATT)-Installationen mit Zustimmung und SKAdNetwork (SKAN)-Kampagnen – ein bislang einzigartiger Ansatz in der Mobile-Measurement-Branche. Mit dem Überblick über die Performance und dem hohen Level an Insights an einem zentralen Ort können Marketer ihre Strategie optimieren und sich auf das Wachstum konzentrieren.

Wachstumsorientierte Marketer auf der ganzen Welt vertrauen auf die Mobile Marketing Analytics Plattform Adjust. Die Lösungen von Adjust reichen von Measurement und Kampagnenoptimierung bis hin zu Datenschutz. Tausende von Apps profitieren bereits von Adjusts integrierten Analysen, Automatisierung und weltweit verfügbarem Kundenservice.

Im Jahr 2021 wurde Adjust von AppLovin (Nasdaq: APP) übernommen, einer führenden Marketingsoftware-Plattform, die Entwicklern ein leistungsstarkes, integriertes Lösungspaket für ihre geschäftsentscheidenden Aufgaben wie Nutzergewinnung, Monetarisierung und Messung bietet. Erfahren Sie mehr über Adjust unter www.adjust.com

Bildquelle: Adjust