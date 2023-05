DENIOS präsentiert Batteriespeicher mit Brandschutz

DENIOS und TESVOLT auf der „ees Europe“ in München

Zwei Experten zeigen eine gemeinsame Innovation: Die DENIOS SE und die TESVOLT AG stellen in diesem Jahr auf der „ees Europe“ ihr Produkt POWER SAFE vor – eine Kombination von Batteriespeicher und Brandschutzsystem, die ganz neu im Markt und bislang einzigartig ist. Die „ees Europe“ ist Europas größte und internationalste Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme – sie findet als Teil von „The smarter E Europe“ gemeinsam mit drei parallel stattfindenden Fachmessen vom 14. bis 16. Juni 2023 auf der Messe München statt. Insgesamt werden an den Messetagen in diesem Jahr mehr als 85.000 interessierte Gäste erwartet.

DENIOS aus dem nordrhein-westfälischen Bad Oeynhausen bietet schon seit Jahrzehnten Lager- und Testräume für Lithium-Ionen-Akkus an. Der Weltmarktführer im Bereich der Gefahrstofflagerung erweitert aus dieser Erfahrung heraus nun sein Portfolio. Dabei werden die bewährten Brandschutz-Systeme mit hochwertigen TESVOLT Lithium-Ionen-Batteriespeichern ausgestattet und als Komplettpaket unter der Bezeichnung POWER SAFE an die Kunden ausgeliefert.

Batteriespeicher erstmalig in brandgeschützter Ausführung

Dank verschiedener Größen kann der POWER SAFE auf vielfältigste Weise zum Einsatz kommen: Im Gewerbe und der Industrie sowie in kommunalen Gebäuden, in denen viele Stromabnehmer versorgt werden wollen.

Dank des Brandschutzes kann der POWER SAFE ohne Sicherheitsabstände von Gebäuden aufgestellt werden. Ein wichtiger Pluspunkt für die Betreiber: so kann der POWER SAFE gut in beengten räumlichen Verhältnissen zum Einsatz kommen – gerade in Ballungsgebieten ein wichtiger Faktor bei der Frage, ob für einen Batteriespeicher genügend Platz vorhanden ist.

Eine sichere und komfortable Lösung, vor allem aber: Eine wichtige, da der schnelle Ausbau der Energiespeichersysteme einen hohen Stellenwert einnimmt.

Kommt es – zum Beispiel wegen eines technischen Defekts – in einem Batteriespeicher zu einem Brand, ist dieser nur schwer zu löschen. An dieser Stelle zeigt der POWER SAFE seine volle Wirkung: Er bietet eine Sicherheitshülle, durch die so schnell nichts hindurchkommt! Die Doppelrahmenkonstruktion ist mit REI90/REI120 Brandschutz klassifiziert und hält somit einem Brand von innen oder von außen für mindestens 90 Minuten stand. Dieser Schutz in Verbindung mit einer permanenten Überwachung geben dem Betreiber ausreichend Zeit für Notfallmaßnahmen.

Bei der Überwachung helfen intelligente und smarte Kontroll-Systeme, eine Klimatisierung sowie Sensoren im Inneren haben die wichtigsten Parameter jederzeit im Blick: Sind Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit okay? Wie ist der Ladezustand der Batteriespeicher? Rund um die Uhr und ortsunabhängig können Kunden sich einen genauen Überblick zum Zustand des POWER SAFE verschaffen. Und: Sollten bestimme Werte doch einmal außerhalb des Normbereiches liegen, schlägt das System Alarm und informiert – per Mail oder per SMS direkt auf das Handy.

TESVOLT als zuverlässiger Partner für die Power

Die Bestückung der Raumsysteme erfolgt durch Batteriespeicher der Firma TESVOLT aus Lutherstadt Wittenberg – ein ebenfalls erfolgreiches, professionelles und innovatives Unternehmen, das für höchste Zuverlässigkeit und Effizienz steht. TESVOLT bietet ein breites Produkt-Portfolio von Speicher-Modulen – angefangen von Kleinlösungen bis hin zu großen Energiespeichern mit mehreren Megawattstunden. Das Herzstück bilden dabei modernste prismatische Lithium-Batteriezellen sowie eine patentierte und TÜV-zertifizierte intelligente Zellsteuerung. Kurzum: Ein ausgereiftes Batterie-Management-System, damit eine optimale Überwachung und Steuerung der Batterien gewährleistet wird.

Strom sicher geschützt und sicher abrufbereit

„Wir setzen uns seit Jahren intensiv mit der sicheren Lagerung und dem Handling von Gefahrstoffen und Li-Batterien auseinander. TESVOLT hat nicht nur sehr leistungsfähige und langlebige Stromspeicher, sondern auch eine der sichersten Batteriespeichertechnologien auf dem Markt. Allerdings sind die Sicherheitsanforderungen in manchen Fällen besonders streng, etwa in Regionen mit speziellen Umweltauflagen oder bei spezifischen Anforderungen von Versicherungen“, erklärt DENIOS Experte Markus Boberg. „Gemeinsam haben wir jetzt eine technische Lösung entwickelt, die selbst die strengsten Sicherheitsanforderungen erfüllt, indem wir die Batteriespeicher in ein zugelassenes Brandschutzraumsystem integrieren. Wir haben dadurch nicht nur ein neues Produkt in unserem Portfolio, sondern können auch einen Teil zur Energiewende beisteuern, was uns als Umweltschutzunternehmen besonders freut.“

Der POWER SAFE ist eine Investition, die sich rechnet und Unternehmen in puncto Strom- und Sicherheits-Management zukunftssicher aufstellt. Die Systeme bieten

-Versorgungssicherheit

-Stromkostensenkung durch Eigenverbrauch

-Vermeidung von Lastspitzen

-bestmöglichen Brandschutz der Energiespeicher

Die brandgeschützten Raumsysteme verfügen über eine Europäische Technische Bewertung (ETA) und die zugehörige CE-Kennzeichnung. Damit bieten sie eine erhöhte Planungs- und Rechtssicherheit für länderspezifische Zulassungsverfahren.

„TESVOLT Speicher erfüllen ohnehin überdurchschnittlich hohe Sicherheitsanforderungen. Unser Sicherheitskonzept ist mehrstufig und unsere Speicher sind vom TÜV Rheinland zertifiziert. Dass wir unseren Gewerbekunden nun aber auch eine technische Lösung für hochsensible Umgebungen anbieten können, freut mich ganz besonders. Damit haben wir eine weitere Hürde auf dem Weg zu überall verfügbarer, sauberer Energie genommen“, sagt Simon Schandert, CTO und Co-Gründer bei TESVOLT.

Ein Mehr an Sicherheit für eine energiesichere Zukunft

Durch den POWER SAFE gehen DENIOS und TESVOLT einen weiteren, wichtigen Schritt in eine nachhaltige Zukunft. Strom speichern, Strom sparen – das so sicher wie möglich: Mit dem POWER SAFE holt sich jedes Unternehmen seine eigene, sichere und unabhängige Stromversorgung direkt auf das eigene Firmengelände!

Beide Unternehmen werden bei der „ees Europe“ ihre Komplettlösung POWER SAFE vorstellen. Die Fachmesse läuft vom 14. bis 16. Juni 2023 auf der Messe München – DENIOS und TESVOLT sind zu finden in Halle B2 auf dem Stand 110.

Wir schützen Mensch und Umwelt.

Daher schätzen uns unsere Kunden aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung weltweit als zuverlässigen Partner. Der Schutz natürlicher Ressourcen ist unsere Leidenschaft, gesetzeskonforme Produkte unser Versprechen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns auch im Internet auf www.denios.de

