Der IV. Weltkrieg

… und mit welchen Waffen er dereinst ausgetragen wird

Es könnte alles so einfach und schön sein, wenn da „der Mensch an sich“ nicht wäre. Mit seinen überbordenden Ansprüchen, dem Raubbau an der Natur und neuerdings einem schon überwunden geglaubten kriegerischen Ansatz, die Welt nach eigenem Gutdünken zu verteilen.

Wie sprach doch die Sonne, als die Erde -wieder einmal- so ziemlich in ihre Nähe kam? „Du siehst aber schlecht aus, Gevatterin Erde, was ist passiert?“ „Ach, sagte die Erde, ich bin gerade vom Homo Sapiens befallen, aber mach“ dir keine Sorgen, das wird vorübergehen!“

So könnte man sich einen „außerirdischen“ Disput vorstellen, den das Jahrhundertgenie Albert Einstein -auf seine Weise- schon vorweggenommen hat: „Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der dritte Weltkrieg ausgetragen wird, aber im vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen!“ Albert Einstein *1879 1955

Genug der Spekulationen und fiktiven Dialoge. Aber was wäre die Lösung dieser allzu düsteren Prognosen?

HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN

Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Welt

Der Autor Anton Siebler-Stroganoff zeigt in diesem Buch, dessen 2. Auflage soeben im IDEA-Verlag erschienen ist, wie eine lebenswerte Zukunft möglich ist und schon jetzt gestaltet werden kann. Inhaltlich bietet das Buch nicht nur konkrete Anleitungen zu einem besseren Leben, sondern auch umfassendes Wissen – weg vom Mainstream der Dystopie, hin zu einer anzustrebenden Utopie. Konkret beschrieben umfasst diese Zukunftsvision gleichermaßen Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur und Umwelt. Sie überwindet Lebenspessimismus und Nihilismus unserer Zeit und liefert hochinteressante Erkenntnisse. So ist „Heiter leben – freudig sterben“ unendlich viel mehr als schlichter Ratgeber, Lebenshilfe oder Sinnsuche. Am Ende reibt sich der neugierige Leser verwundert die Augen, ob er/sie nun ein Sachbuch, Science Fiction oder gar Poesie verschlungen hat. Kurzweilig zu lesen allemal, neue Erkenntnisse gewonnen garantiert.

Das Buch wird auch auf der vom 19.-23. Oktober stattfindenden FRANKFURTER BUCHMESSE präsentiert.

Anton Siebler-Stroganoff HEITER LEBEN, FREUDIG STERBEN – Die ultimative Vision für jetzt, danach und eine bessere Welt

2. Auflage, 230 Seiten, Broschur, 15 x 21 cm, 117 Abb. ISBN 978-3-88793-268-8 15,80 EUR – IDEA-Verlag GmbH, Palsweis/Puchheim

