Der Osterhase ist los!

Stimmungsvolle Osterdekoration, Tischwäsche, Porzellan und Backformen.

Osterhasen wohin man blickt – mit erwinmueller.de macht das Dekorieren richtig Spaß. Auf Tischwäsche, Porzellan und Geschirrtüchern oder als witzige Dekoartikel, Osterhasen-Motive liegen im Trend! Viele Ideen für stimmungsvolle Osterdekoration sind in der Themenwelt “Ostern” auf erwinmueller.de zu finden.

Osterhasen erobern den Esstisch

Die Erwin Müller Tischwäsche mit applizierten Hasen, gedruckten Blümchen und hübscher Stickerei sorgt für fröhliches Flair und stimmt auf das Osterfest ein. Mit Tischläufer, Mitteldecke Tischsets und dazu passenden Kissenhüllen, lässt sich der Esstisch harmonisch und vielfältig gestalten. Da darf auch das passende Porzellan nicht fehlen, am besten mit einem fröhlichen Hasen-Motiv.

Mit den Kindern gemeinsam backen macht besonders viel Spaß. Erst recht, wenn das Ergebnis ein Osterhase ist, der ganz individuell verziert werden kann. Mit der Kaiser Hasenbackform “Henry” entstehen kleine Kunstwerke für das Osternest oder den Ostertisch. Die Backform mit Antihaftbeschichtung sorgt für beste Backergebnisse und leichtes Entformen.

Damit Küche und Tisch sauber bleiben, empfehlen sich Baumwoll-Geschirrtücher mit süßem Hasendruck. Sie sind nicht nur saugstark und strapazierfähig, sondern auch ein schöner Blickfang in der Küche.

Blumen dürfen auf dem Ostertisch nicht fehlen. Dezent und stimmungsvoll wirken Holzhasen mit natürlicher Maserung und einer kleinen Glasvase. In der Vase haben einzelne Blumen oder Gräser Platz. Die Häschen sind 18 bzw. 22 cm hoch und passen auf jeden Tisch.

Übersät mit Blumen und Hasen sind die Tischsets und Tischläufer “Bunny bloom” von Sander. Der edle Gobelin Stoff fasziniert den Betrachter mit ausdrucksstarkem, robustem Charme. Das Gewebe ist strapazierfähig und langlebig.

Dekoartikel für Osterfans

Häschen, Eier und Küken in verschiedensten Variationen verleihen dem Zuhause frühlingshaftes Osterambiente. In der Themenwelt “Ostern” auf erwinmueller.de ist von schlichter Holzdekoration, über Terracotta-Figuren bis hin zu verspielten Porzellaneiern und -hasen für jeden Geschmack das Richtige zu finden.

Küken und Eier dürfen bei keiner Osterdekoration fehlen. Besonders hübsch ist die Kombination aus beidem, nämlich eine Henne in Eiform. Diese Osterdeko aus Terracotta ist liebevoll mit Schnur, Knopf, Holzperlen und Feder verziert. Ein witziges Accessoire, das sich vielseitig platzieren lässt.

Klassiker und Sammlerstücke seit vielen Jahren sind die bunt bemalten Porzellaneier von Hutschenreuther. Jedes Jahr erscheinen die Eier mit verschiedenen Motiven in limitierter Auflage.

Auf der Suche nach innovativer Osterdekoration lohnt ein Blick in die neue Themenwelt “Ostern” auf erwinmueller.de.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de