Der Rosenhammer – “Wie ein Komet” in den Frühling 2020!

Neuveröffentlichung des Titels “Wie ein Komet”

Interpret: Der Rosenhammer

Text und Musik: Johann Rosenhammer & Sami Hammi

VÖ: 20. März 2020

Der Rosenhammer startet “Wie ein Komet” in den Frühling 2020!

Der Rosenhammer, gebürtiger Österreicher, nicht nur bekannt aus Musical und Theater, sondern auch durch seinen im Mai 2019 veröffentlichten Song “Boomerang” und zuletzt durch die wunderbare Interpretation der Ballade “Bring me Home”, startet mit “WIE EIN KOMET” in den Frühling 2020.

Ein deutscher Pop-Schlager-Song in dem sich Alles um die Liebe dreht – die Liebe, die einen wie ein Komet erwischt und nicht mehr loslässt. Jeder kennt das Gefühl mit Lichtgeschwindigkeit durch die Galaxie der Liebe zu fliegen. Genau das soll WIE EIN KOMET vermitteln – nach einer Enttäuschung einer neuen Liebe entgegenzureisen.

Der Sound und der Beat des Songs lassen die Beine nicht stillstehen und vermitteln einen Hauch von Frühlingsgefühlen.

Mit “WIE EIN KOMET” erfüllt Der Rosenhammer viele Wünsche seiner Fans.

Schwungvoll, Pop-Schlager, deutschsprachig, Thema Liebe und eingängig.

Rosenhammer: “Wünschen wir uns nicht Alle den einen Kometen, der unsere persönliche Galaxie mit dem Licht der Liebe erfüllt?”

Mit den Songs “Du hast die Wahl” und “Boomerang” (T+M: Rosenhammer und Sami Hammi) startete Der Rosenhammer 2018 in die Schlager- und Pop-Branche. Die Basis für diesen Karriereschritt bilden seine Musical-Ausbildung an der Stage School in Hamburg, seine zahlreichen Auftritte als Musical-Interpret in verschiedenen Produktionen, etliche Solo-Auftritte als Sänger bei Galas und Firmenevents sowie seine Engagements im Wiener Ronacher, bei den Salzburger Festspielen oder in der Berliner Staatsoper.

Der Rosenhammer verfügt über Bühnen-, Kamera- und Moderationserfahrung, schreibt viele seiner Lieder selbst und Regieführung gehört ebenso zu seinen Fähigkeiten und Talenten.

Zuletzt überzeugte er mit seiner gefühlvollen Interpretation der Pop-Ballade “Bring me Home”, die er im Oktober 2019 veröffentlichte.

Management “Der Rosenhammer”

Tel: 0043 699 10072413

Mail: management-rosenhammer@gmx.de

Website: www.johann-rosenhammer.com

Youtube: www.youtube.com/user/exbreak

Facebook: www.facebook.com/johannrosenhammer

