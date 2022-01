Erklärvideos erzeugen positives Feedback

Hamburg im Januar 2022 – Mit dem Service „Erklärvideo“ von Scribble Video erhalten die Kunden die Möglichkeit, ihre Anliegen ihren Interessenten und Mitarbeitern nahe zu bringen. Geschichten erzählen ist seit Generationen ein bewährtes Mittel, Wissen weiterzugeben. Geschichten sind emotionaler Natur und genießen dadurch eine hohe Aufmerksamkeit und werden besser behalten als eine Aneinanderreihung bloßer Fakten. Mehr über den Service „Erklärvideo“ von Scribble Video finden Sie ab sofort unter: https://www.scribble-video.de

Erklärvideos von Scribble Video bestechen dadurch, dass Inhalte und Botschaften auf den Punkt gebracht werden und das mit Spannung. Die Kunden schauen sich die aktuellen Informationen in Form eines Scribble Videos gerne an und freuen sich auf persönlich ansprechende Werbung. Video Contents werden immer wichtiger. Durch guten Content verbessert sich das Ranking und der Kunde wird zum Leuchtturm in seiner Branche. Es ist wichtig, das Image des Unternehmens mit allen Medien zu kommunizieren, um einen hohen Wiedererkennungswert zu erzielen. Ein klares und einfaches Erklärvideo wird zur Brücke zwischen dem Kunden und dem Produkt oder der Dienstleistung. Videowerbung hat im Gegensatz zur klassischen Online-Werbung viele Vorteile. Eines der wirkungsvollsten Werkzeuge ist das beliebte Erklärvideo, womit die Kunden einen objektiven erfahrenen Blick von außen sowie Antworten auf ihre essentiellen Fragen erhalten. Mehr über die effektivste Form der Werbung von Scribble Video finden Sie unter folgendem Link: https://www.scribble-video.de

Die Vorteile von Erklärfilmen von Scribble Video liegen auf der Hand: Erklärvideos sind kurz, denn die wenigsten Kunden wollen sich lange und langweilige Produkt- oder Imagefilme ansehen. Daher sollen Erklärvideos Spannung erzeugen und den Zuschauer vom ersten Augenblick an durch ihre besondere Gestaltung fesseln. Die Inhalte werden emotional und unterhaltsam präsentiert und bleiben so länger in Erinnerung im Vergleich zu anderen Video-Formaten.

„Die Erklärfilme verbessern die Marketing-Strategie unserer Kunden und bringen ihr Unternehmen voran. Es freut mich zu sehen, dass unsere Arbeit gut ankommt“, äußerte sich der Gründer Carsten Müller von Scribble Video zum Thema.

Die Firma Scribble Video wurde im Jahre 2014 gegründet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Erklärvideo-Produkten entwickelt. Die Firma steht ihren Kunden bei der Gestaltung ihrer Erklärvideos ganz partnerschaftlich zur Seite – sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Scribble Video hat ihre Bekanntheit den über 500 erfolgreichen Videoprojekten zu verdanken, die sie mit Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen umgesetzt hat.

