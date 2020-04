Faire und nachhaltige Mode zum Wohlfühlen: Die Frühlingshighlights im Onlineshop von The Mint Corner

Die Sonne scheint heller und wärmer. Die Tage werden länger. Zeit, den Kleiderschrank frühlingsfit zu machen. Besonders jetzt, da die meisten Läden geschlossen sind und die Grunddevise #ICHBLEIBZUHAUSE lautet, ist es wichtig, sich selbst zu verwöhnen und sich online etwas Schönes zu gönnen. The Mint Corner bietet frische, farbenfrohe und stylische Kleidung und Accessoires. Dabei stehen die Aspekte Fairtrade und Nachhaltigkeit immer im Vordergrund! So kann mit gutem Gewissen der perfekte Frühlings-Look genossen werden. Als Onlineshop hat The Mint Corner selbstverständlich 24 Stunden am Tag geöffnet. Die Frühlingshighlights bei The Mint Corner im Überblick:

Blue Tartan Laptop Hülle 13″ von Wouf

Diese stilvolle 13-Zoll-Laptoptasche von Wouf ist einzigartig und zeitlos. Karo-Details geben der Hülle einen eleganten Touch. Goldene Details verleihen diesem funktionellen Artikel einen Hauch von Luxus. Hergestellt in Spanien aus hochwertigem italienischen Leder. Fairtrade!

Pom Pom Strandkorb Grau von Bohemia Design

Handgemacht in Marokko und fair gehandelt: Dieser schöne Korb von Bohemia Design ist im französischen Stil aus Palmblättern mit einer natürlichen Sisalkordel und 5 flauschigen Pompons auf jeder Seite gefertigt. Verwendbar als hübscher und praktischer Einkaufskorb, als Strandtasche oder einfach nur als Aufbewahrungskorb für zu Hause.

Straight Brim Wool Hat Taupe von Equal Uprise

Dieser in Ecuador handgemachte Hut ist aus 100% Wolle. Er ist in den Größen S – 55,88cm / M – 58,10cm / L – 60,65cm erhältlich. Jeder Hut wird von bis zu 8 verschiedenen Handwerkern in Zoilas und Carlos’ familieneigener Werkstatt gefertigt. Er ist auch in den Farben grün, braun und grau erhältlich. Fairtrade und handgemacht!

Ursina von Zizzo Watches

Elegant und dabei modisch? Kein Problem mit der Damenuhr Ursina von Zizzo Watches. Das Armband aus brillantem, rostfreiem Edelstahl und das schillernde Ziffernblatt aus 100 % Glas in einem wunderschönen Saphirblau verleihen der Uhr Eleganz und sorgen dafür, dass du dich von der Masse abhebst. Das Uhrwerk besteht aus dem Schweizer Quarzwerk Ronda. Die Uhr wird mit einer handgefertigten Tasche aus veredeltem Echtleder geliefert. Hergestellt in der Schweiz mit 3 Jahren Garantie.

Knit Sweater Cream von Surf Inc.

Dieser cremefarbene Sweater in Strickoptik der Marke Surf Inc. ist ideal für die beginnenden Frühlingtage, in denen man gern schon die ersten, aber noch etwas kühlen Abende draußen genießen möchte. Surf Inc. produziert in Polen und ist im engen Kontakt mit Produzenten und Lieferanten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Menschen, die die Kleidung herstellen, mit Respekt und fair behandelt werden. Die verwendeten Stoffe sind Öko-Tex-zertifiziert. Das bedeutet, dass alle Produkte auf Schadstoffe getestet werden, die negative Auswirkungen auf Haut und Gesundheit haben könnten. Der Sweater besteht aus 50 % Premium Baumwolle und 50 % Polyester. Fairtrade – für ein nachhaltiges Leben!

Valentina Stiefel Schwarz von Bryan Stepwise

Ein trendiger Begleiter, der jedes modische Outfit abrundet: Die Valentina Black Boots von Bryan Stepwise in der Farbe schwarz. Bryan Stepwise kümmert sich um den gesamten Prozess des Designs und der Herstellung der Schuhe im eigenen Werk in Elche, Alicante. Dies erlaubt es, jedem einzelnen Schuh maximale Hinwendung zu schenken. Das Material der eleganten Stiefel besteht aus hochwertigem Kuhleder. Fairtrade, hergestellt in Spanien.

The Mint Corner ist der Onlineshop für nachhaltige und faire Mode, Accessoires, Beauty- und Dekorationsprodukte. The Mint Corner ist aber nicht nur ein einfacher Onlineshop, es ist auch eine Leidenschaft. Denn hinter The Mint Corner stehen Paula aus Madrid und Christian aus Zürich. Kennen- und lieben gelernt haben sie sich auf Teneriffa. Beide verbindet auch die Liebe zur Mode. Daraus entstand die Idee, gemeinsam einen Onlineshop ins Leben zu rufen, in dem ausschließlich faire und nachhaltige Produkte angeboten werden. The Mint Corner glaubt daran, dass faire und nachhaltige Modeproduktion möglich ist und diese richtig und besser umgesetzt werden muss. Für Paula und Christian ist soziale Verantwortung in der Modeindustrie eine absolute Notwendigkeit.

Firmenkontakt

Pressestelle The Mint Corner c/o Industrie-Contact AG

Jonathan Klimke

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

0408996660

jonathan.klimke@ic-gruppe.com

https://themintcorner.com/

Pressekontakt

Industrie-Contact AG

jokl@ic-gruppe.com

https://www.ic-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.