Für ein besseres Leben im Alter:

Neuss, 26.10.2020. Die SeniorenLebenshilfe ist ein deutschlandweit agierender Dienstleister, der das Leben von älteren Menschen erleichtert. Oberstes Ziel der Lebenshelfer ist es, durch eine gezielte und passgenaue Unterstützung im vorpflegerischen Bereich die Lebensqualität der älteren Menschen zu verbessern. Den Senioren soll es auf diese Weise ermöglicht werden, in den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben, auch wenn ihre Angehörigen nicht die nötige Unterstützung leisten können. Mit Julien Osei-Mensah kann die SeniorenLebenshilfe ihr Angebot fortan auch in Neuss und Umgebung anbieten. Detaillierte Informationen zum neuem Lebenshelfer für Senioren können unter Lebenshelfer in Neuss abgerufen werden.

Für mehr Selbstbestimmung und Lebensqualität im Alter

Die Leistungen der SeniorenLebenshilfe sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt. Wie die einzelnen Leistungen aussehen, ist je nach zu betreuender Person unterschiedlich und kann von den Senioren selbst bestimmt werden. Oberstes Ziel ist es stets, dass die Senioren in ihrem eigenen Zuhause und damit in ihrem gewohnten Umfeld ihren Lebensabend verbringen können. Die SeniorenLebenshilfe wurde im Jahr 2012 gegründet und beschäftigt mittlerweile ein umfangreiches Netzwerk aus selbstständig-freiberuflich agierenden Lebenshelfern, das sich über das gesamte Bundesgebiet erstreckt. Das Ehepaar Carola und Benjamin Braun koordinieren als Gründer und Geschäftsführer von Berlin aus die einzelnen Lebenshelfer und übernehmen auch die fachliche Schulung und Weiterbildung.

Vielfältige Tätigkeiten, genau abgestimmt auf die Senioren

Körperliche Beschwerden und die schwindende geistige Fitness machen es älteren Menschen in zunehmendem Alter immer schwerer, sich selbst zu versorgen. Damit das Leben zu Hause dennoch möglich bleibt, bietet die SeniorenLebenshilfe ein vielfältiges Spektrum an unterschiedlichen Leistungen an. Die Lebenshelfer werden als Haushaltshilfe tätig, sie übernehmen den Wohnungsputz, gehen einkaufen und kümmern sich um die Wäsche. Auch beim Schriftverkehr oder der Postbearbeitung unterstützen die Lebenshelfer ihre Senioren. Sie begleiten sie außerdem zu Arztterminen oder beim Besuch auf dem Friedhof. Jedem Lebenshelfer steht ein Pkw zur Verfügung, damit alle Wege bequem und schnell erledigt werden können. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Seniorenbetreuung ist die zwischenmenschliche Komponente. Durch den regelmäßigen Kontakt zu der immer gleichen Person entstehen nicht selten freundschaftliche Verhältnisse.

Julien Osei-Mensah bringt das Angebot der SeniorenLebenshilfe nach Neuss

Julien Osei-Mensah ist seit Herbst 2020 Teil des Netzwerks der SeniorenLebenshilfe. Er bietet seine Leistungen den Senioren und Seniorinnen in Neuss und Umgebung an, die er mit seinem PKW binnen 30 Minuten erreicht. Der gelernte Speditionskaufmann freut sich darauf, älteren Menschen zukünftig das Leben zu erleichtern und ihnen zu mehr Selbstständigkeit im Alltag zu verhelfen. Julien Osei-Mensah wurde 1990 in Neuss geboren und befindet sich in einer festen Lebenspartnerschaft. Er liebt es, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen und macht gerne Sport. Für den Beruf des Lebenshelfers hat er sich entschieden, da er seine eigene Großmutter seit mehreren Jahren im Alltag unterstütz und dadurch die Wichtigkeit dieser Tätigkeit erkannt hat.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe, die eine eingetragene Marke der Salanje GmbH ist, ist stets bemüht, ihr Dienstleistungsangebot weiter auszubauen. Auch wenn das Netzwerk aus Lebenshelfern stetig weiter wächst, sind dennoch längst noch nicht alle Senioren in Deutschland versorgt. Wenn auch Sie ein Teil der SeniorenLebenshilfe werden wollen, finden Sie weitere Informationen dazu unter www.seniorenlebenshilfe.de. Auch auf der Suche nach Lebenshelfern in Ihrer Umgebung werden Sie hier fündig.

