Trauredner für die Freie Trauung

Freie Trauungen sind absolut im Trend! Sie sind stilvoll und mit einer Portion Humor bestückt

Viele Paare möchten nicht mehr kirchlich getraut werden und dies aus den unterschiedlichsten Gründen. Für alle, die nicht mehr in der Kirche heiraten ist die Freie Trauung die erste Wahl.

Ein großes Plus ist die Individualität. Fern ab von Konventionen wird diese Form der Hochzeitszeremonie immer beliebter. “Meine Paare möchten ihren schönsten Tag im Leben ganz persönlich und emotional erleben. Als freier Trauredner plane ich mit den Paaren die Trauung und gehe auf die individuellen Wünsche ein”, so Trauredner Jean aus Fürth in Bayern.

So kann auch der Rahmen ganz frei gewählt werden. Die einen wünschen sich einen feierlichen Rahmen auf einem Schloss, die anderen eine Trauung in der freien Natur auf einer Wiese mit Blumenbogen. Auch bei der freien Trauung gibt es die Rituale wie das Anstecken des Ringes und das Sprechen eines Trauspruchs. Aber alles kann, nichts muss. Auch gleichgeschlechtliche Paare können mit einer freien Trauzeremonie ihre Liebe zueinander feierliche besiegeln.

Wichtig für eine freie Trauung ist, es in professionelle Hände zu legen. Trauredner Jean hat dafür extra eine Ausbildung zum Freien Trauredner absolviert. Planerische Fähigkeiten und Ausdrucksstärke müssen vorhanden sein, damit der schönste Tag im Leben auch ein solcher wird. So führt Jean zwei ausführliche Gespräche vor der Trauung mit dem Hochzeitspaar, um auch auf ihre persönliche Geschichte eingehen zu können und die Zeremonie wirklich ganz individuell gestalten zu können. Er sagt: “Meine Trauungen haben immer zwei Seiten: Herz und Humor!” und mit dieser Ausgestaltung können die Paare in ihr gemeinsames Leben starten.

Die freie Trauung, ob modern oder klassisch, ausgeflippt oder normal, sie wird immer etwas Besonderes sein.

Trauredner Jean für freie Trauungen. Mit einer Brise Humor und viel Emotionen die Alternative zur kirchlichen Hochzeit. Für Brautpaare die das Besondere suchen.

