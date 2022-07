Gorilix trotzt dem Krypto-Sturm während des erfolgreichen Vorverkaufs

Der Markt für Kryptowährungen hat im 2. Quartal 2022 eine historische Niederlage erlitten, und das 3. Quartal hat gerade erst begonnen. Trotz der Marktbedingungen hat Gorilix einen bemerkenswert widerstandsfähigen Vorverkauf seines kommenden Tokens, SILVA, gestartet. Der Wert des Tokens ist seit seiner Markteinführung im Juni um mehr als 150% gestiegen. Damit ist er auf dem besten Weg, am 6. September auf Uniswap eingeführt zu werden.

Der Zusammenbruch von Terra USD hat nicht nur die Investitionen derjenigen zunichte gemacht, die stark auf den Erfolg dieses Tokens gesetzt hatten. Sein Untergang stellte die grundlegenden Wertvorstellungen der meisten Token in Frage und veranlasste die Anleger, den Markt mit neuer Skepsis zu betrachten. Bei vielen Token neben Terra USD haben Hype und ungerechtfertigter Optimismus die Anleger oft von den unrealistischen Erwartungen abgelenkt, auf denen die Krypto-Bewertungen beruhen.

Es ist ein interessantes Umfeld, um einen neuen Token zu lancieren, aber Gorilix glaubt, dass dies der richtige Zeitpunkt für seine Vision ist. SILVA kombiniert eine niedrige Einstiegshürde mit einer Reihe von Funktionen, die direkt die wichtigsten Stärken der Fiat-Währungsmärkte widerspiegeln: die Möglichkeit, zu leihen und zu verleihen, sowie Anreize zum Sparen.

Gorilix basiert auf dem Ethereum-Mainnet, das seinen Inhabern Zugang zu einer riesigen und immer noch wachsenden Anzahl von Möglichkeiten bietet. Wenn Nutzer von Ethereum-basierten dApps Liquidität benötigen, um Transaktionen durchzuführen, können Gorilix-Nutzer diese bereitstellen. Wenn sich Investitionsmöglichkeiten ergeben, können Inhaber von SILVA Ether leihen und ihr Portfolio besichern. Leihen und Borgen sind nahtlose, transparente Prozesse im Rahmen des Gorilix DeFi-Protokolls. Kreditgeber geben die Beträge an, die sie verleihen möchten, und Kreditnehmer geben an, was sie leihen möchten. Das System bringt Nutzer von beiden Seiten der Gleichung zusammen.

Zu allen anderen Zeiten belohnt Gorilix Anleger, die Aktien kaufen und halten, mit Anreizen, die der traditionellen Zinsberechnung nachempfunden sind. Wenn der Wert von SILVA steigt, steigt auch der Vorteil, ihn zu halten. Diese Funktion wurde entwickelt, um erhebliche Liquidität aufrechtzuerhalten, auch wenn andere Token darunter leiden.

Die vollständige Entwicklungs-Roadmap von Gorilix sieht unter anderem einen NFT-Marktplatz, eine vollständige Suite von DeFi-Tools und -Hilfsmitteln sowie Unterstützung für das Staking von Vermögenswerten mit mehreren Token vor. Aber das grundlegende Wertversprechen hinter dem Token ist einfach: Gorilix unterstützt Nutzer, die sich gegenseitig unterstützen, und belohnt Investoren, die helfen, den Wert des Tokens zu festigen.

Die ersten Wochen des Vorverkaufs haben die Kraft dieser einfachen Vision unterstrichen. Nach der anfänglichen Bewertung von 0,008 $ ist SILVA auf mehr als 0,0204 $ gestiegen, was einem Anstieg von 155% entspricht. Die erste Phase des Vorverkaufs endet am 20. Juli 2022, und die begrenzten Mengen an SILVA, die in den nachfolgenden Phasen verfügbar sind, könnten den Preis noch deutlich in die Höhe treiben, wenn der offizielle Start Anfang September bevorsteht.

In unsicheren Zeiten wenden sich die Menschen dem zu, was sie kennen. Der Prozess des Leihens und Borgens ist älter als die Währung selbst. Das macht Gorilix zu einer besonders zukunftsweisenden Kryptowährung, die in den Grundlagen des menschlichen Handels außerordentlich verwurzelt bleibt. Es ist vielleicht kein völlig revolutionäres Konzept, aber die ersten Renditen lassen darauf schließen, dass Investoren es als äußerst wertvoll erachten.

