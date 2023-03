Herausforderungen bei der Digitalisierung meistern: BusinessCode lädt zusammen mit BVMW ein

Digitalisierung ist im Mittelstand noch nicht überall angekommen. Um bei der Umsetzung aktiv Hilfestellung zu leisten, lädt der BVWM zusammen mit den Digitalisierungsexperten von BusinessCode zu einem kompakten Infoabend ein. Auf dem Programm stehen Tipps in den Bereichen Software und Hardware. Zudem werden unterschiedliche Förderprogramme vorgestellt.

Bonn, 15. März 2023 Los geht“s am 26.4.2023 pünktlich um 18.00 Uhr im Stadtmuseum Siegburg. Auf dem Programm stehen kompakte Vorträge rund um das Thema Digitalisierung im Mittelstand sowie attraktive Fördermöglichkeiten. Eingeladen wurde in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Siegburg. Den Auftakt der fachlichen Vorträge macht Stefan Maier, Geschäftsführer der Prior1 GmbH, der zum Thema „Nachhaltige Unternehmensführung in schwierigen Zeiten“ referiert. Im Anschluss stellt Rechtsanwalt Dr. Schulte-Beckhausen ein Praxisprojekt vor: „Individuelle Software bildet Prozesse des Insolvenzrechts digital ab“. Dann übernimmt Martin Schulze, CEO der BusinessCode GmbH. Sein Thema: „Erfolgreiche Digitalisierung – die passende Lösung finden“. Den Abschluss bildet Christian Pinnekamp von der IHK Bonn / Rhein-Sieg, der aktuelle Förderprogramme für die Digitalisierung des Mittelstandes vorstellt.

Dass es bei der Umsetzung der Digitalisierung immer noch hapert, zeigen aktuelle Umfragen wie die des DIHK. Die befragten 4.000 Unternehmen, nannten als Hauptgründe Zeitmangel und hohe Kosten. Um hier unterstützend tätig zu sein, hat der BVMW Digitalisierungsprofis angesprochen und dieses Format auf den Weg gebracht.

„Wir möchten zusammen mit unseren Partnern informieren und aufklären. Viele Unternehmen schrecken vor Investitionen in die Digitalisierung zurück, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt“, erläutert Dagmar Mayer, die seitens des BVMW die Veranstaltung begleitet.

„Wir stellen in Gesprächen immer wieder fest, dass Unternehmen zu Standardlösungen tendieren, weil sie glauben, diese seien preiswerter. Dass dem nicht so ist, stellen sie erst fest, wenn die Lösung eingeführt wurde und nicht die Erwartungen erfüllt“, erläutert Martin Schulze, CEO bei BusinessCode. Um hier Wegbegleiter bei der Entscheidungsvorbereitung zu werden, stellt Schulze in einer Checkliste Anforderungen zusammen, die bei der Anschaffung einer Software berücksichtigt werden sollten.

Abgerundet werden die fachlichen Vorträge um Hinweise zu Förderprogrammen und Fördertöpfen. 2023 könnte man als das Jahr der Digitalisierungsförderung bezeichnen, gibt es zahlreiche Programme, die insbesondere für den Mittelstand gedacht sind. Christian Pinnekamp wird diese seitens der IHK vorstellen.

Anmelden kann man sich hier.

Bildunterschrift: Martin Schulze, CEO bei BusinessCode, referiert über die Herausforderungen bei der Digitalisierung

Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 User national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library, sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode. Je nach Aufgabenstellung und Kundenanforderung wird die Softwarelösung entsprechend flexibel gestaltet, um erweiterbar zu sein. Dies sorgt für eine weitgehende Unabhängigkeit der Kunden.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

Firmenkontakt

BusinessCode

Martin Schulze

Am Hof 28

53113 Bonn

+49 (0)228 – 33885- 211



http://www.business-code.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228.20947820



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.