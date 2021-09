Hundeschwimmen im Freibad

Im September dürfen Hunde ins Freibad

Endlich. In diesem Jahr beteiligen sich wieder unzählige Freibäder an der Initiative #hundimfreibad (link: https://hundimfreibad.de). Nach Abschluss der Badesaison dürfen die Vierbeiner zusammen mit Herrchen und Frauchen ins Freibad. Die meisten Bäder verlangen einen Eintritt von 50Cent pro Fuß und Pfote, manche mehr, und einige lassen ihre Gäste sogar kostenlos aufs Gelände, freuen sich aber über Spenden. Im September finden mit Abstand die meisten Hundeschwimmen der Saison statt. Allein am 18. + 19- September sind es knapp 50 Hundeschwimmen. Wann und wo welches Freibad teilnimmt erfährt man am schnellsten auf der Webseite der Initiative. Mitmachen können alle sozial verträglichen Hunde, die über eine gültige Tollwutimpfung, eine Haftplichtversicherung und entsprechende Kennzeichnung im Heimtierausweis verfügen. Je nach Bundesland gibt es rassespezifische Auflagen. Des Weiteren gelten auch in diesem Jahr lokal unterschiedliche Coronaregeln. Für einige Bäder ist eine Reservierung erforderlich, für die meisten jedoch können Eintrittskarten ganz einfach vor Ort erworben werden.

Gestartet ist die Inititative #Hundimfreibad vor 7 Jahren, Gründer: Christian Rerop und Thomas Hinze (Geschäftsführer AnyPetz GmbH) – seit dem haben sich viele Freibäder entgegen kontroverser Disskusionen angeschlossen. Viele sind von Anfang an dabeigeblieben. In diesem Jahr konnten erneut weitere Freibäder dazu gewonnen werden.

Für Fragen zum Thema Chlor und Hygiene im Zusammenhang mit den Hundeschwimmen finden Sie alle Infos auf der Seite der Initiative unter den FAQs. Die Liste der Bäder ist nach Datum und Postleitzahl sortiert. Unter Nennung der Quelle (hundimfreibad.de) ist die Auflistung von bestimmten Freibädern und den Veranstaltungsdetails auf der eigenen Seite legitim.

AnyPetz ist Anbieter einer kostenlosen App für Tierfreunde.

