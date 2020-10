Jerusalema-Challenge: Assistenzen tanzen virtual Flashmop

#PLUTopAssistant #StayStrong #ChristineWalker #Jerusalema #München

München, 19.10. Das Team der PLU setzt mit ihrer Choreografie zu “Jerusalema” ein klares Signal. “Wir bewegen uns auch in Zeiten der Pandemie nach vorn und das mit viel Freude”, sagt Christine Walker, Gründerin und Geschäftsführerin der PLU. Sie, ihre Führungsmannschaft und Mitarbeiter fordern durch das Tanzvideo, gedreht im Homeoffice und auf öffentlichen Plätzen wie dem Münchner Marienplatz, dazu auf, jetzt nach vorne zu gehen und neue Perspektiven zu suchen. Das betrifft nicht nur Umsatz und Rendite, sondern auch den Faktor “Arbeit”.

Corona-bedingt hat sich gezeigt, dass auch neue, andere oder ungewohnte Wege zum Ziel führen. Die Mitarbeiter und Unternehmensleitungen haben bewiesen: Flexibles arbeiten hat sich als mindestens genauso effizient, wenn nicht effizienter erwiesen als das Arbeiten an starren Orten und nach festen Regeln. Im Teamwork haben alle dazu beigetragen, dass es dank Beweglichkeit möglich wurde, trotz Corona die Maschinerie am Laufen zu halten. “Daraus sollten wir alle die richtigen Lehren und Schlüsse für unsere künftige Arbeitswelt ziehen”, meint Walker. Mit dem Plädoyer für flexiblere Arbeitsformen regt die PLU an, mehr Bewegung nicht nur bei den Arbeitsstandorten, sondern auch in die Organisationen zu bringen. Denn nur Bewegung ermöglicht uns eine schnelle Reaktion auf alle Situationen, die die kommenden Monate und Jahre noch bereithalten.

Der Tanz des Teams soll dazu animieren, weiter und nicht zurückzugehen. Wie gut die Botschaft ankommt, zeigt, dass die PLU-Performance bereits in den Sozialen Medien kräftig gelikt, kommentiert und geteilt wird.

Also, tanzen Sie mit auf dem YOUTUBE Kanal @Christine Walker

PLU ist Marktführer für Top-Assistenzdienstleistungen. Ein hochspezialisiertes, dynamisches und innovatives Unternehmen, das im Jahr 2004 von Christine Walker gegründet wurde.

Aus der Gründungsidee “Entlastung für Führungskräfte” hat sich ein ganzheitliches Geschäftskonzept entwickelt für “Effizienz im Business”.

Unser Motto: high achievements take place in the framework of high expectations.

Unsere Werte – Qualität, Zuverlässigkeit, Vertrauen, Professionalität, Flexibilität – bringen wir zu unseren Kunden.

Spezialisiertes Know-how der modernsten Tools und Techniken macht uns zu einem Trendsetter und Experten für Top-Assistenz, Top-Chefs und Highspeed Offices.

Die PLU Top Assistant GmbH stellt für Unternehmer und Top Manager zertifizierte Top-Assistenzen zur Verfügung und übernimmt in einem strukturierten Prozess für Unternehmen die Suche, Bewertung und Einstellung von Top-Assistenzkräften.

Die PLU Campus GmbH bietet individuelles Office Coaching, Seminare (offen und in-house) sowie Vorträge & Webinare zur Realisierung von Zeitgewinnen für Manager, Assistenzen und Projektteams. Unsere Effizienz Experten optimieren sämtliche Arbeits- und Organisationsabläufe im Tages- und Projektgeschäft.

Unsere Experten kommen aus unserer unternehmenseigenen Talentschmiede für Top-Assistenzen. In unserer Kaderschmiede werden Talente entdeckt & gefördert, zum Manager vom Manager entwickelt und für die modernen Sekretariate fit gemacht.

In jeder Top-Assistenz steckt auch ein Manager – Christine Walker und ihr Team leben das.

