Kontaktfrei einkaufen- Im Sinne der Kunden im Bettwaren-Shop.de

Bettwaren-Shop.de. Holger Genkinger und sein Team sind auch in schwierigen Zeiten auf dem richtigen Weg

In Krisenzeiten zeigt es sich immer wieder, dass sich Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens, das Miteinander und Arbeitsweisen in Firmen bei den Mitarbeitern langfristig verändern. Und wenn eine Firma frühzeitig darauf eingestellt ist, ist man bei der Kundschaft vorn dabei. So z.B. der Bettwaren-Shop.de von Holger Genkinger.

Genkinger und seine Mitarbeiter haben sich schon in ihrem langjährigen Arbeitskonzept darauf eingestellt, dass sie ihre Kunden mit kompetenter Beratung am Telefon oder online zur Seite stehen. Gerade in Zeiten einer Einschränkung der sozialen Kontakte ist es wichtig, sich in den eigenen vier Wänden wohlzufühlen und sie nach eigenem Gutdünken zu gestalten – Stress Reduktion und Wohlfühlen auch wichtige Faktoren für die eigene Gesundheit.

Die weltweite Gesundheitskrise hat uns allen gezeigt, dass der globale Markt schwierig ist. So tut es einfach gut, zu wissen, dass die Waren, mit denen man in der eigenen Wohnung arbeitet, national oder in Europa gefertigt wurden. Das war Holger Genkinger schon von Anfang an wichtig und das ist für die Heimtextilien Produktion auch weitestgehend umsetzbar.

Die enge Zusammenarbeit fördert auch enge Lieferpartnerschaften und schnelle Reaktionszeiten – im Sinne der Kundschaft. Die Kundschaft ist ihnen besonders wichtig und so wurden kundenorientierte Konzepte entwickelt. Was gibt es für einen Kunden Besseres, als eine Idee für das Schlafzimmer, oder das Bad, etc. zu haben, sich Anregungen am Handy oder Bildschirm zu holen, Fragen stellen zu können und den Einkauf am Telefon bzw. online gleich umsetzen zu können. Produkte werden in Kombinationen und in Ambiente-Ansichten gezeigt. Und die Mitarbeiter im Team des Bettwaren-Shop.de sind darauf geschult und vorbereitet, ihren Kunden auch am Telefon die Atmosphäre und Beratung eines Fachgeschäftes zu bieten. Online-Shopping wird immer beliebter. Es ist so einfach – und hygienisch obendrein.

Da Erreger nicht durch die Telefonleitung können sind Kunden und Team geschützt. Für Genkinger und seine Mitarbeiter extrem wichtig, doch eigentlich nichts Neues. Aber die Kunden lernen es zu schätzen. Die Beratung eines Fachgeschäftes mit der Bequemlichkeit des Lieferservices – was will man mehr? Die große Bettdecke, o.ä. muss nicht durch die Stadt getragen werden, sondern wird an die Haustür geliefert – und sie ist hygienisch verpackt. Ich muss nicht aus dem Haus gehen, sondern erledige es von Zuhause aus. Eine Form von Luxus, die sich jeder leisten kann.

Im Internet Fachgeschäft bei Bettwaren-Shop.de hat jeder die Möglichkeit sich Ideen für die Wohngestaltung und Bettwaren in entsprechenden Ambienten und Farben anzuschauen. Die Möglichkeiten wurden, speziell im Bereich des Online Shops und Online Magazins, stetig erweitert. Sie arbeiten mit einem Team von Spezialisten daran, um Trends zu setzen und vorne am Markt zu agieren. Und laut Aussage der Kundschaft, gelingt das offenbar hervorragend.

Eine Fertigung in der Nähe birgt natürlich auch große Vorteile für den Händler. Die direkte Kontaktpflege mit den Herstellern und der Aufbau guter Kontakte sind wesentlich einfacher. Eine Vertrauensbasis kann entstehen. Uns so kann Bettwaren-Shop.de die präzisen Wege der Artikel von der Rohstoffgewinnung bis hin zum Kunden prüfen. Das Team aus Gauselfingen nimmt auf diesem Wege nicht nur für die eigene Marken- und Produktherstellung Einfluss auf den Fertigungsprozess.

Und auch die Abläufe im eigenen Hause werden genau angeschaut und kontrolliert. Werden die Abstände zwischen den beteiligten Personen und Mitarbeitern eingehalten. Sind die weiteren Sicherheitsvorkehrungen, wie beispielsweise die Hygienevorschriften bei der Verpackung der Artikel optimal? Bettwaren-Shop.de kümmert sich schon lange um das Wohl seiner Mitarbeiter. Auf die Bedürfnisse der Einzelnen, auf Hygiene und Arbeitsbedingungen wird viel Wert gelegt. Auf Wunsch können die Mitarbeiter sogar ihr Arbeitsmodell sehr frei gestalten. Schichtarbeiten, Homeoffice auf Wunsch (zur Zeit sehr wichtig) lassen sich flexibel formen. Es bietet den Mitarbeitern die schöne Möglichkeit einer guten Work-Life-Balance.

Online Shopping bietet für die Kundschaft viele Vorteile. Es ist leichter und schneller. Es sind mehr Waren verfügbar und die Auswahl der Artikel ist deutlich größer als im stationären Handel. Die Lieferung ohne Gesundheitsrisiko und das Einkaufen vom bequemen Sofa aus tut sein Übriges. Außerdem ist man immer nah an den neusten Trends, bzw. bekommt sie zeitnah vorgestellt. Viele Menschen und Verantwortliche stellen sich um. Und da gehört die Möglichkeit, das was ich für mein Leben brauche oder haben möchte -auch im Netz- sinnvoll einzukaufen, einfach dazu.

Weitere Informationen: www.Bettwaren-Shop.de

Holger Genkinger bietet ein abgerundetes Sortiment rund um den Schlaf, das Bett und Bad zu fairen Preisen und mit einer persönlichen Beratung. Bettwaren-shop.de ist das Fachgeschäft für guten Schlaf im Internet und bietet langjährige Erfahrung im Umgang mit Heimtextilien

Firmenkontakt

Holger Genkinger GmbH

Holger Genkinger

Im Eschle 11

72393 Burladingen

(+49) 07475 9 15 98 20

info@APROS-Consulting.com

http://www.genkinger-gmbh.de

Pressekontakt

APROS Service & Consulting

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

+49 (0)7121-98099-11

info@APROS-Consulting.com

http://www.APROS-Consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.