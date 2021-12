Von innen nach außen: Kraftvolle Transformation dank Lydia Proschinger

Von innen nach außen: Kraftvolle Transformation dank Lydia Proschinger

Kennen Sie das Gefühl, im Alltag nicht weiterzukommen oder gar von Ihren beruflichen Aufgaben erdrückt zu werden? Sie funktionieren und treiben Ihre Entwicklung im Außen voran, innerlich fühlen Sie sich jedoch kraftlos, getrieben und nicht in Ihrem vollen Potenzial?

Sie sehnen sich nach Frieden im Inneren, finden aber keinen Zugang zu Ihrem wahren Kern und dem Seelenauftrag, um vollständig im Einklang mit Ihren intrinsischen Bedürfnissen zu leben?

Leider sind viele Menschen, ob spiritueller Mensch oder Manager, auf der ewigen Suche und allzu weit von ihren wahren Werten und der tieferen Bestimmung des Lebens entfernt. Hält dies länger an, entsteht eine matte Leere, ein Funktionieren sowie getriebene Rastlosigkeit, Unruhe und Instabilität. Die Lösungen und Ansätze werden oft bloß im Außen gesucht. Zu finden sind diese allerdings nur im Inneren.

Wenn Sie sich hier wiederfinden, geht es Ihnen vermutlich wie vielen Menschen. Unsere Leistungsgesellschaft produziert Burnout-Patienten, die den Bezug zum wahren Selbst Schritt für Schritt verloren haben. Dies scheint schon akzeptierter Standard zu sein und führt zu vielen, unnötigen Langzeit-Krankheiten und den Toden von „Industriellen Märtyrern“, die noch während der Berufstätigkeit in Frührente müssen oder sogar zu verfrühten Todesfällen, die vermeidbar gewesen wären. Die Statistiken sind erschreckend und dürften nachdenklich stimmen. Unbestreitbar ist es auch, dass die Entwicklung, welche durch Bildungssysteme und das Umfeld von Arbeit und digitaler Kommunikation gefördert wird, Sie von Wachstumspotenzialen, innerem Frieden und Vitalkraft, die tief in Ihnen schlummern, eher entfernt als näher bringt. Hier kommt Expertin Lydia Proschinger ins Spiel. Als Coach versteht sie ihre Aufgabe als Unterstützerin und Wegbegleiterin zur Selbstermächtigung und -verwirklichung, die Anleitung zur Selbstheilung und Selbsthilfe gibt. Den Weg in die volle Schöpferkraft und Freiheit von äußeren Zwängen, Glaubenssätzen und Blockaden zu finden, gelingt allen, die bereit sind, sich auf diese tiefgehende, seelenmotivierte Arbeit einzulassen.

„Es geht darum, Menschen durch die Kraft des Visuellen Neuronalen Stressmanagement (VI.NE.ST) neue Impulse zu setzen und gezielt nachhaltige Veränderungen anzustreben, die einen tiefgehenden Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, von innen nach außen, in Gang setzen. Ihre Seele kennt den Weg, und dieser führt in die Freiheit“, erklärt Lydia Proschinger die Effekte ihrer Arbeit.

Von dieser profitieren insbesondere Solo-Selbstständige, Führungskräfte, Ärzte, Personen, die in Heilberufen tätig sind und jeder, der gerne etwas an seinem aktuellen Zustand zum Positiven hin ändern möchte.

Dabei verfolgt sie einen modernen Ansatz, der auf Neurowissenschaft basiert. Dieser hat zum Ziel, die Seele mit dem Geist so zu verbinden, dass die körpereigene Biochemie derart gesteuert wird, dass im Körper ein Energiewandel stattfindet, ohne dass dafür „viel Zeit“ zu opfern, oder „hart arbeiten“ zu müssen. Jeder Mensch trägt Fähigkeiten, Talente, und Wünsche in sich, aber auch negative Glaubenssätze und Prägungen durch äußere Einflüsse mit sich herum, die ihn/sie davon abhalten, die wahre Bestimmung zu entdecken und in echte Lebens- und Schöpferkraft zu kommen. Lydia Proschinger weiß: Gelingt dies, sind Höchstleistungen und unerschütterliche, mentale Stärke möglich. Ihre Seele erfährt eine Weiterentwicklung und kann eine kraftvolle Klarheit hervorbringen, die bis jetzt nur verborgen geblieben ist und im Alltag nicht gelebt werden durfte.

Lydia Proschingers Arbeit orientiert sich an den neuesten Erkenntnissen aus der Neuroplastizität, Psychogeographie und Epigenetik. Diese Forschungsbereiche dienen als wissenschaftliche Grundlage für die gezielte Umwandlung negativer Glaubenssätze und der durch den Klienten selbst gesteuerten, neuronalen Verknüpfung, was ein bestimmtes System befolgt und wieder zu Höchstleistungen verhelfen kann (VI.NE.ST). Eine selbst gesteuerte, neuronale Umprogrammierung durch die Implementierung von neuen, befähigenden Gedankensätzen benötigt im Allgemeinen drei Wochen. Um diese Ergebnisse zu erreichen, werden Bild-Satz-Kombinationen ausgesucht und im Umfeld so aufgestellt, dass diese möglichst präsent sind. Dem Klienten werden dadurch im visuellen Umfeld starke, emotionale Impulse vermittelt. Somit speichert das Unterbewusstsein diese Impulse als „Erlebnis“ ab, und sieht diese als „wahr“ an.

Das Ziel ist es, den negativen Gedankensatz mit einem neuen, dominanten, positiven Gedankensatz zu „re-programmieren“. Frau Proschinger erstellt in den Coachings eine Analyse der beim Klienten noch vorhandenen limitierenden Glaubenssätzen. Die Auswahl geht in der Regel sehr schnell. Dabei suchen sich die Klienten Bilder aus, um an die Glaubenssätze zu gelangen. Anschließend wird die Installation neuer, positiver Glaubenssätze erarbeitet. Diese werden über die nachfolgende Zeit wirksam. Dadurch, dass im Körper neue Botenstoffe ausgelöst werden, die auch im Urintest nachweisbar sind, führen die neu abgespeicherten Glaubenssätze zu Veränderungen im Wohlbefinden des Klienten. Die dominierende Kraft ist nicht nur von kurzer Dauer. Da sich neue neuronale Netzwerke um diese neuen, dominanten Glaubenssätze bilden, bewirkt dieser Prozess im Gehirn, dass sich Bereiche wie z. B. der Hippocampus (eine zentrale Schaltstation des limbischen Systems), das Angstzentrum (die Amygdala, Teil des limbischen Systems) oder das Schmerzgedächtnis (Gyrus Cinguli, Gürtelwindung – funktionell ebenfalls Teil des limbischen Systems) gezielt neuroplastisch verändern (was auch im MRT abgebildet werden kann). Dadurch wird die Persönlichkeitsentwicklung unterstützt, der Klient gewinnt an Zuversicht, innerer Stärke, und an gesunder Vitalkraft im Vergleich zu dem, was ihm unter der alten, limitierenden Gedankenstruktur möglich war.

„Die Kraft der Integration neuer Glaubenssätze und Gedankenstrukturen ist für jeden möglich, der es wirklich will. Dank meiner Expertise öffne ich jedem den Weg zur Selbstverwirklichung, abseits von Oberflächlichkeiten oder der vom Ego getriebenen Karriere-Welt dadurch, dass ich unbewusste, negative Glaubenssätze zugänglich mache, die dann verändert werden können, damit sie einem das Leben nicht mehr so schwer machen.“, sagt Lydia Proschinger.

Die Reise zu dem wahren Selbst ist allerdings da noch nicht zu Ende. Es ist ein unheimlich interessanter Prozess, welcher durch die „3 Ts“ins Rollen gebracht wird – Transmutation, Transzendierung und Transformation – Lydia Proschinger gelingt es, dem Klienten das Werkzeug in die Hand zu geben und diese so zu vereinen, dass ihnen der Prozess leicht fällt, und sie durch „neue, im Gehirn gespeicherte, Freunde“ begleitet werden. Die danach folgende, fachliche Begleitung ist nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil dadurch Lernaufgaben und Erkenntnisse gesammelt werden, die es ermöglichen, alte Barrieren mit Leichtigkeit zu überwinden.

Das Schöne dabei ist: wer sich für die Arbeit von Lydia Proschinger entscheidet, wird als Mensch und Individuum in seiner Ganzheit wahrgenommen, und nicht als Nummer bzw. funktionierendes Element, wie es in anderen Bereichen des Lebens üblich ist. Menschen werden im Zuge des Coachings gesehen, gehört, gefühlt und wirklich seelentief wahrgenommen – so, dass sie sich in einer sicheren Umgebung und einem unbegrenzten Raum des Gesprächs über wirklich alles öffnen können.

Dass viele ihrer Kunden durch Mund-zu-Mund-Empfehlung und aufgrund ihrer Expertise zu ihr kommen, spricht für Lydia Proschinger als Coach. In der Tat weist sie langjährige Erfahrung auf und kennt sich bestens mit den wissenschaftlichen und spirituellen Grundlagen aus, die es für eine erfolgreiche Transformation braucht.

So hilft Lydia Proschinger, Potenziale zu entfalten, dem Klienten zu vermitteln, wie dieser selbst seine Selbstheilung aktivieren (Selbstermächtigung) und eine Leistungssteigerung erreichen kann. Eine Verbesserung der körperlichen Gesundheit, Klarheit im Geist und neue Vitalität bzw. innerer Frieden sind die positiven Auswirkungen davon. Insbesondere Letzteres ist wertvoll in einer Gesellschaft, die immerzu getrieben wird von schnelllebigen Verlockungen der Vergnügungsindustrie und meist nur temporäre Happiness im Alltag findet.

Vielleicht sind auch Sie bereits an dem Punkt, an dem Sie fühlen, dass Sie trotz der Deckung aller materiellen Bedürfnisse noch mehr aus Ihrem Leben machen wollen, was Sie sich jedoch nicht erkaufen können, weil Sie sich selbst im Inneren noch nicht bereit fühlen? Die Reise zum wahren Selbst ist fast schon mystisch und für jeden lohnenswert, in dem das schlummernde Potenzial dank des von Lydia Proschinger vermittelten Systems endlich vollkommen frei sein darf.

Coaching mit Schwerpunkt Transformation

Firmenkontakt

Life-Pro Coaching

Lydia Proschinger

Turntalstrasse 27

78136 Schonach

+491522/2396096

lydia@lydiaproschinger.com

https://sacredsoulpurpose.com

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Marina Guva

Bergstraße 4

57647 Enspel

026612094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.