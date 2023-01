Lebhaft und quirlig oder ruhig und entspannt: Die schönsten Strände von Virginia Beach

Die lebensfrohe Küstenstadt Virginia Beach trägt den Strand schon im Namen. Doch der beliebte Badeort hat viele Strände zu bieten. Ob Familien, Wassersportler und Erholungssuchende – hier findet jeder seinen ganz persönlichen Lieblingsstrand.

Sonne, Strand und Meer – das gehört für viele zu einem gelungenen Urlaub einfach dazu. Virginia Beach an der Ostküste der USA hat davon mehr als genug, liegt die Stadt doch sowohl am Atlantik als auch an der Chesapeake Bay.

Wo das Leben tobt: Die Oceanfront

Der wohl berühmteste Strand in Virginia Beach ist der Resort Beach an der Oceanfront mit seiner fast fünf Kilometer langen Strandpromenade, dem Boardwalk. Hier tobt das Leben: Straßenkünstler, Live-Musik, Restaurants, Cafes, Eisverkäufer und ein quirliges Nachtleben machen diesen Strandabschnitt zum Highlight für alle, die Unterhaltung und Vergnügen suchen. Nicht umsonst gilt der Resort Beach mit 45 Kilometern Länge laut Guinness-Buch der Rekorde als längster Vergnügungsstrand der Welt. Sportlich ambitionierte Urlauber nutzen den Boardwalk zum Joggen und Inline-Skaten oder stürzen sich mit dem Surfboard in die Wellen des Atlantiks.

Ruhe und Entspannung

Wer von dem ganzen Rummel genug hat, geht ans nördliche Ende der Oceanfront, ans North End, wie die Einheimischen es nennen. Hier geht es sehr viel ruhiger zu und man kann entspannt am Strand entlangspazieren oder mit dem Rad fahren. Die einheimischen Surfer treffen sich südlich der Oceanfront am Croatan Beach. Dieser ruhigere Strandabschnitt wird von Rettungsschwimmern bewacht und lädt zum ausgiebigen Sonnenbaden ein.

Stranderlebnis für jedermann: Grommet Island Park

Am südlichen Ende des Boardwalk befindet sich mit dem Grommet Island Park direkt im Sand des Resort Beach ein Strandspielplatz für alle Menschen, egal, wie mobil sie sind. Weiche Skulpturen, sensorische Tafeln und erhöhte Spielgeräte machen diesen Spielplatz zu einem einmaligen Erlebnis auch für Menschen mit Einschränkungen. Kostenlose Strandrollstühle können ausgeliehen werden.

Unberührte Natur: Sandbridge Beach

Wer es abgeschiedener mag, sollte die naturbelassenen Strände am Sandbridge Beach mit ihren hügeligen, mit Strandhafer bewachsenen Sanddünen ansteuern. Naturliebhaber kommen bei Spaziergängen im nahegelegenen Back Bay National Wildlife Refuge und dem False Cape State Park auf ihre Kosten. Lebhafter geht es im Little Island Park zu, einem Strandpark am Sandbridge Beach mit Picknickplätzen, Sportanlagen und einem rund 100 Meter langen Anglerpier, der einen herrlichen Blick auf den Atlantik bietet.

Ruhigeres Wasser und entspannte Gelassenheit: Chesapeake Bay Beach

Ideal für Familien mit Kindern ist der sanft ins Wasser abfallende Strand an der Chesapeake Bay im Norden von Virginia Beach. Die etwas ruhigeren Gewässer von Chic“s Beach, wie die Einheimischen ihn nennen, laden zum Schwimmen, Kajakfahren oder Kiteboarden ein, während die Kleinen ungestört Sandburgen bauen können. Nicht fehlen darf ein Strandspaziergang mit Blick auf den berühmten Chesapeake Bay Bridge Tunnel. Und wenn man schon mal an der Chesapeake Bay ist, lohnt ein Abstecher in den First Landing State Park, wo 1607 die ersten englischen Siedler ankamen. Am rund zwei Kilometer langen Sandstrand kann man sich von der Wander- oder Radtour durch den beliebten Nationalpark ausruhen.

Wo der Atlantische Ozean und die Chesapeake Bay an der US-Ostküste aufeinander treffen, verspricht Virginia Beach drei Stranderlebnisse in einem Urlaub. Die lebensfrohe Küstenstadt ist eines der beliebtesten Feriengebiete der USA und bietet neben Strandabenteuern und einer quirligen Innenstadt auch unberührte Natur, kulinarische Genüsse in Form von frischen Austern und Meeresfrüchten aus der Region sowie ein unbeschwertes Lebensgefühl ganz nach dem Motto „Live The Life“. Die beliebte Standpromenade hält den Rekord als längster Vergnügung sstrand der Welt – sie ist ideal für alle, die im Urlaub viel erleben möchten. Ruhig und abgeschieden liegt hingegen Sandbridge Beach: Gäste entspannen hier in Ferienhäusern oder Apartments und genießen einen malerischen Blick auf den naturbelassenen Strand. Aufgrund seiner ruhigen Gewässer bei Wassersportlern besonders beliebt ist der Strand an der Chesapeake Bay, dem größten Flussmündungsgebiet der USA.

Das Virginia Beach Convention & Visitors Bureau präsentiert Besucher aus aller Welt die Stadt als ganzjähriges Reiseziel.

