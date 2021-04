LIOcoin stellt Weichen für die Zukunft: Upgrade auf Lio 2.0

LIOcoin, von Global Cybersecurity Summits Ltd. (GCS) 2017 gegründet, wird 2021 die Weichen für die Zukunft stellen. Nach der Entwicklungsphase soll LIOcoin durch eine bessere Handelbarkeit, Akzeptanz und Verwendbarkeit zukunftsfähiger werden.

LIOcoin wurde 2017 von der Global Cybersecurity Summits Ltd. (GCS) ins Leben gerufen. Nach einer mehr als vierjährigen Entwicklungsphase und dem Umzug von der EURO-BTC auf die MatrixChange entstand eine enge Zusammenarbeit mit der MatrixChain. LIOcoin soll 2021 mit einer besseren Handelbarkeit, Akzeptanz und Verwendbarkeit fit für die Zukunft werden. LIOcoin muss sich deutlich von anderen digitalen Devisen unterscheiden, um alle diese Vorzüge zu bieten.

Unterschied zu anderen digitalen Devisen wichtig

Um den LIOcoin zukunftsfähig zu machen und alle angestrebten Vorteile zu erreichen, muss er sich von anderen digitalen Devisen unterscheiden. Ein wichtiger Schritt ist ein Upgrade der Blockchain, um sie aufgrund ihrer Effizienz und Schnelligkeit künftig für die Tokenisierung von kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) oder ganzen Projekten zu nutzen. Die GCS will künftig die bislang auf der Blockchain von Tron tokenisierten Projekte der MatrixChain auf die Blockchain von LIOcoin ( LIO-21) umstellen. So soll eine breite Verwendbarkeit erreicht werden, die durch eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit der Blockchain möglich wird. Nach dem Upgrade soll dies sichergestellt werden.

Anschluss für Miner durch LIOcoin geebnet

Demnächst wird ein überarbeitetes Cloudmining Angebot bereitgestellt, das für institutionelle und private Investoren an der Kryptowährung von Interesse ist. Künftig sind die LIOning Angebote des LIOcoin unter www.matrixchange.eu einsehbar. Ausgewählte Miner sollen künftig einen direkten Zugang nutzen können. Die Entscheidung, wer sich für einen Zugang bewerben kann, bleibt jedoch der GCS vorbehalten. In naher Zukunft wird es noch eine gesonderte Mitteilung zu diesem Thema geben.

Das Dashboard des LIOcoin wird mit einem Update und neuen Funktionen sowie einer besseren Usability aufgewertet. Die GCS rechnet aufgrund des Umfangs der Programmierung mit einem Zeitrahmen von 6 bis 7 Monaten. Das Team könnte den Prozess Ende 2021 abschließen.

Kostenloser Tausch via P2P

Bis Ende 2021 bietet die MatrixChange als Exchange des LIOcoin einen gebührenfreien Handel und Tausch via P2P an. Lediglich die internen Netzwerkgebühren des Bitcoin müssen von den Nutzern getragen werden. In Kürze folgen Ripple (XRP) und Ethereum (ETH). Interessierte User können sich über https://matrixchange.exchange/markets/btcecpay anmelden.

“Durch das Upgrade auf den (LIO-21), hat der LIOcoin mehr Substanz als die meisten Altcoins am Markt. Das macht den Coin langfristig interessant, für private und institutionelle Anleger”. so Holger Kuhlmann Kryptoanalyst der MatrixChange

Die Global Cybersecurity Summits Limited wurde 2017 als Ergebnis jahrelanger Zusammenarbeit verschiedener internationaler IT-Professionals gegründet, von denen die meisten aus den Bereichen Internetsicherheit, Marketing und virtuelle Währungen kommen. Schwerpunkt ist die Entwicklung von Blockchaintechnologien. Aus der Vision eine sichere, stabile und dezentrale digitale Währung mit weltweiter Akzeptanz zu schaffen entstand Anfang 2017 die Kryptowährung LIOcoin.

Hierbei handelt es sich um einen speziell entwickelten Hybridcoin, welcher die Vorteile bestehender Coins vereint und optimiert und somit ein Höchstmaß an Energieeffizienz, Geschwindigkeit und Sicherheit bietet.

