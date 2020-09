LM Mikroskop Adapter machen jetzt mit optischen Filtern noch mehr Bilddetails sichtbar!

Die Neuheit in der Produktpalette von LMscope bietet ein Upgrade für jedes Mikroskop!

Unsere LM Adapterlösungen mit integrierter Präzisionsoptik verbinden Mikroskop und Kamera schnell und stabil. Dadurch können handelsübliche Kameras auch am Mikroskop genutzt werden.

Die bewährten LM Mikroskop Adapter können jetzt einfach mit diversen optischen Filtern ausgestattet werden. Der Filterträger besitzt ein universelles M37-Gewinde, damit wird ein großes Angebot von Filtern nutzbar, so z.B.: Polarisationsfilter, Graufilter, UV-Filter, IR-Filter u.v.m.. Das bringt den Vorteil, dass sogar sehr einfache und preislich günstige Mikroskope für Spezial-Anwendungen genutzt werden können.

Mithilfe der LM Mikroskop Adapter können fast alle Digitalkameras an den unterschiedlichsten Mikroskopen montiert werden. Für hohe Bildqualität empfehlen wir aktuelle Spiegelreflex- oder spiegellose Systemkameras, deren hochwertiger, großer Sensor die Erstellung erstklassiger Mikroskopfotos ermöglicht. Auch verborgene Details werden durch den Einsatz von optischen Filtern nun sichtbar. Wir bieten sowohl für den Fototubus (C-Mount) als auch für den Okulartubus die geeignete Adapterlösung an. LM Mikroskop Adapter werden bereits in vielen großen Forschungseinrichtungen und Firmen erfolgreich eingesetzt. (siehe Referenzkunden).

Weitere Informationen: https://www.lmscope.com/de/LM_Adapter_Filtereinsatz.html

wir, die Firma Micro tech lab, sind spezialisiert auf High-End-Zwischenoptik zur Verbindung von Mikroskopen und Digitalkameras (Adapterlösungen) sowie Makroskopen und Photomikroskopen. Unsere Produkte sind qualitativ hochwertig und werden häufig sowohl im professionellen Umfeld als auch von ambitionierten Hobby-Mikroskopikern eingesetzt.

Kontakt

MICRO TECH LAB, Dr. Richard Rudnicki

Richard Rudnicki

Hans-Friz-Weg 24

8010 Graz

+436647926425

office1@micro-tech-lab.com

http://www.LMscope.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.