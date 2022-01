Mit der fruitonBox gesund ins neue Jahr starten

fruiton kommuniziert den Nutzen von Obst und Gemüse sympathisch mit dem Onlineshop

Köln, im Januar 2022. „Machen Sie Pflanzen zu Ihrer Hauptspeise“, schreibt Bas Kast in seinem Buch Der Ernährungskompass*. Damit spricht der Erfolgsautor dem Team von fruiton aus dem Herzen. Die Spezialisten für Logistik von Obst und Gemüse bringen frische Produkte zum Arbeitsplatz sowie ins Homeoffice oder in die private Küche – aus Überzeugung! Dafür entwickeln sie immer wieder neue, attraktive Angebote. Die Detox Box gehört bei www.fruitonbox.de zur Kategorie Bleib gesund Boxen und passt perfekt zum Start in das neue Jahr.

Entgiften leicht gemacht: die Detox Box im Onlineshop

Plätzchen, Pasteten und ein Glas Sekt – so genussvoll die Weihnachtszeit auch ist: Sie fordert den Organismus extrem. Kohlenhydrate, tierische Proteine, gesättigte Fettsäuren sowie Alkohol belasten den Stoffwechsel. Viele entscheiden sich im Januar dazu, den Körper zu entgiften. Sie ernähren sich hauptsächlich von Obst, Gemüse sowie Hülsenfrüchten und trinken Kräutertee oder Wasser. Die Detox Box von fruiton liefert die passenden Produkte. Stabil verpackt in einer recycelbaren Box erhalten Kundinnen und Kunden zum Beispiel Avocado, Ingwer, Gurke, Kohlrabi, Apfel und Möhre. „Auch Zitrusfrüchte sind dabei“, erklärt Mario Dutenstädter. Der Geschäftsleiter hat sich mit dem Team von fruiton zum Thema Detox schlau gemacht. „Wer die Übersäuerung des Organismus reduzieren will, darf auch Grapefruit, Limette und Zitrone genießen. Sie gehören zu den basischen Lebensmitteln.“ Manche legen einen Detox-Tag in der Woche ein. Andere führen eine zweiwöchige Kur durch. „Wer unsicher ist, sollte mit der Ärztin oder dem Arzt des Vertrauens über die Entgiftung des Körpers sprechen“, empfiehlt Dutenstädter.

Gesundheit: immer ein Geschenk

Aktive Menschen greifen zur Detox Box – meist für sich selbst. Und wer das gesundheitliche Wohlbefinden anderer im Blick hat, wird ebenfalls fündig bei fruiton. Sowohl die Geschenk Boxen als auch die Bleib Gesund Boxen liefern frisches Obst und Gemüse, thematisch kombiniert mit ausgesuchten Köstlichkeiten.

Man wählt im Onlineshop die passende fruitonBox, legt vielleicht noch einen persönlichen Gruß dazu und schon wird die fruchtige Aufmerksamkeit zur Wunschadresse gebracht – dank dem Kooperationspartner UPS völlig klimaneutral.

„In besonderen Zeiten finden wir immer praktische und attraktive Lösungen“, sagt Sheila Röbkes, Geschäftsführerin von fruiton. „Die Covid-Pandemie fordert nun im zweiten Jahr. Darauf reagieren wir mit den fruitonBoxen.“ Verbraucherinnen und Verbraucher verschenken die passende fruitonBox oder versorgen sich selbst mit Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen. „Die hochwertigen Goodies und natürlich die Frische der Früchte überzeugen.“

www.fruitonbox.de – hochwertige Produkte mit Liebe und Verstand zusammengestellt

Seit April 2021 bietet fruiton unter www.fruitonbox.de individuelle Boxen mit hochwertigem Inhalt für gesunden Genuss. Die Boxen gibt es in den Varianten „Homeoffice“, „Bleib gesund“, „Bio“ und „DeineBox“. Die Geschenk Boxen kamen im September 2021 dazu. Hier die fruitonBoxen im Überblick:

Die BioBox: ein Geschenk an das Klima

Die BioBox bietet biologisch angebaute Produkte aus Europa, Deutschland oder der Region. Die Kunden wählen zwischen drei Größen, die optimal zum persönlichen Verbrauch passen. Die BioBox ist wahlweise gefüllt mit 100 % Obst, 100 % Gemüse oder einem Mix.

Die Homeoffice Box: zeigt Wertschätzung

Für deutsche Unternehmen versendet fruiton Obst, Gemüse und Snacks im individuellen Mix als Homeoffice Box an Mitarbeitende nach Hause. Auf Wunsch legt fruiton eine Grußkarte dazu.

DeineBox: individuell konfiguriert

Süß, sauer oder lustig? Der eigene Geschmack oder der unserer liebsten Menschen zählt! Der Name ist Programm: In die Box kommt, was gefällt. Kundinnen und Kunden wählen individuell den Inhalt für DeineBox aus dem großen Angebot an Obst, Gemüse und Snacks.

Bleib gesund Boxen: kommen gut an im Winter

Prall gefüllt mit Vitaminen und Mineralien sind die Bleib gesund Boxen beliebt in der kalten Jahreszeit. Der gesunde Inhalt geht gut geschützt im Karton aus recyceltem Material bundesweit auf die Reise.

www.fruitonbox.de ist ein topmoderner und zuverlässiger Onlineshop

Die Besucher von www.fruitonbox.de durchstöbern das Angebot virtuell und bestücken den Warenkorb nach ihrem Geschmack. Im Abo oder als einmaliger Genuss lassen sich die Geschenk Boxen sowie die übrigen Kategorien der fruitonBox bestellen und sicher bezahlen. Geliefert wird versandkostenfrei, klimaneutral und im recycelbaren Karton. Innerhalb von 1 bis 3 Werktagen kommt die fruitonBox bei Kundinnen und Kunden oder den Wunschempfängern an.

* Bas Kast, Der Ernährungskompass | 23. Auflage | © 2018 by Bertelsmann Verlag, München

PRESSEKONTAKT

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Geschäftsleiter und Ansprechpartner für Presse und Öffentlichkeit

Industriestraße 16

50735 Köln

Telefon: 0221 65078630

E-Mail: info@fruiton.de

Web: www.fruiton.de

Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne. Und bitte senden Sie uns Belege Ihrer Veröffentlichungen zu. Herzlichen Dank.

Die fruiton GmbH liefert Obst an den Arbeitsplatz im gesamten Bundesgebiet. Der Kunde profitiert vom Direktvertrieb durch fruiton: Die Produkte werden bei regionalen Erzeugern bezogen, wunschgemäß arrangiert und auf kürzestem Weg ausgeliefert. Als Extras ergänzen „Logo-Früchte“ und ein gesundheitsförderndes „Smoothie-Bike“ die Palette. Obst gehört an den Arbeitsplatz – diese Auffassung macht fruiton auch im Ausland zum gefragten Partner der Wirtschaft. fruiton bietet diese Vorteile: Es gibt einen gesunden Ausgleich zum konventionellen Kantinenessen oder zur Selbstversorgung, die gesundheitsfördernde Maßnahme ist steuerlich wirksam, Angestellte wie Kunden fühlen sich wertgeschätzt. Obst- und Gemüsekorb entsprechen einer modernen Ernährung im Stil von „Snackification“. Im März 2020 entwickelte fruiton den B2C-Bereich und liefert seitdem Obst sowie Gemüse per Paketservice bundesweit an private Haushalte. Zur besseren Abgrenzung brachte fruiton im April 2021 die fruitonBox für Privatkunden auf den Markt. Das Angebot umfasst drei Kategorien: BioBox, IdeenBox und DeineBox. Die Verbraucher können für den eigenen Bedarf wählen oder die fruitonBox als Geschenk versenden lassen. Im Frühling 2021 ging fruiton den nächsten Schritt auf dem Weg zum Komplettanbieter gesunder Ernährung am Arbeitsplatz. Man ergänzt das Angebot mit Nuss-Variationen in 100 % kompostierbaren Verpackungen, H-Milch in Bioqualität sowie Haferflocken als Porridge oder Overnight Oats in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Seit Januar 2021 trägt der Obstkorb die Auszeichnung „komplett klimaneutral“. In Kooperation mit ClimatePartner wurden sämtliche CO2-Werte der Prozesskette ermittelt. Die CO2-Werte-Emissionen kompensiert fruiton jetzt passgenau und unterstützt „Plastic Bank“. Das Projekt schützt die Ozeane vor Plastikmüll.

Firmenkontakt

fruiton GmbH

Mario Dutenstädter

Industriestr. 16

50735 Köln

0221 65078630

0221 65078790

info@fruiton.de

https://www.fruiton.de/

Pressekontakt

az online marketing

Alexander Zotz

Schinkelstr. 39b

40699 Erkrath

0211 94195748

0221 65078790

info@alexander-zotz.de

https://www.alexander-zotz.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.