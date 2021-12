Mit frischem Knowhow ins neue Jahr!

Rehm Thermal Systems führt erfolgreiche Webinar-Reihe zu unterschiedlichen Themen in 2022 fort

Die Experten von Rehm Thermal Systems vermitteln theoretisches Hintergrundwissen zu unterschiedlichen Themenbereichen, gespickt mit Einblicken in die praktische Anwendung der Systeme von Rehm auch 2022 in zahlreichen weiteren Webinaren. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihr Wissen aufzufrischen, sich Anregungen für innovative Projekte zu holen und sich einen umfangreichen Überblick über die Fertigungsverfahren in der Elektronikindustrie zu verschaffen. Damit im Alltagsgeschäft kein Termin unter geht, wurden bereits alle Termine für das erste Halbjahr 2022 online gestellt. Anmelden kann man sich direkt online beim jeweiligen Termin unter https://www.rehm-group.com/aktuelles/termine.html oder per E-Mail an sales@rehm-group.com.

19.01.2022 / 9:00 Uhr MEZ

Live-Webinar: Dispensing und Coating-Lösungen (Deutsch)

Die Beschichtungstechnologie in der Elektronikindustrie schreitet immer weiter voran. Die Vielzahl an Materialien und Auftragsverfahren werden speziell auf die zu fertigende Baugruppe abgestimmt. Hier nicht den Überblick zu verlieren ist nicht leicht!

Wir erläutern Ihnen in unserem Webinar, dass die Auswahl und Umsetzung des passenden Verfahrens nicht unnötig kompliziert sein muss. Lassen Sie sich von unseren Experten zeigen, wie auch Sie in wenigen Schritten den perfekten Materialauftrag erzielen können.

Englischsprachige Live-Webinare zu diesem Thema

finden am 20. Januar um 9 Uhr MEZ (für Asien, Europa, ROW) sowie um 16 Uhr MEZ (für Amerika, Europa) statt.

02.03.2022 / 9:00 Uhr MEZ

Live-Webinar: Dampfphasenlöten (Deutsch)

Verarbeiten Sie große und schwere Leiterplatten, bei denen Konvektionslöten nicht in Frage kommt? Oder wollen Sie ein System, mit dem Sie jederzeit zuverlässig Vakuumprozesse durchführen können? Dann entscheiden Sie sich für ein System der Condenso-Serie, das an Ihre Fertigungsumgebung angepasst werden kann!

Die Systemversionen der Condenso-Serie können in eine Vielzahl von Fertigungsumgebungen integriert werden. Ob Batch-Betrieb, Inline-Verbindung oder kontinuierliches Löten, Rehm bietet für alle Bereiche ein Höchstmaß an Prozesssicherheit.

Englischsprachige Live-Webinare zu diesem Thema

finden am 03. März um 9 Uhr MEZ (für Asien, Europa, ROW) sowie um 16 Uhr MEZ (für Amerika, Europa) statt.

09.02.2022 / 9:00 Uhr MEZ

Live-Webinar: Reduktion der Porenbildung mit Vakuum (Deutsch)

Das Vakuumlöten hat sich seit Jahrzehnten bei Kontaktwärme- und Dampfphasenlötsystemen bewährt und reduziert Gasblasen in Lötstellen erheblich. Was bedeutet dies jedoch im Hinblick auf das Konvektionslöten, das heute die am weitesten verbreitete und durchsatzstärkste Löttechnik ist?

In unserem Webinar erläutern wir die Möglichkeiten der verschiedenen Vakuumlötverfahren und zeigen auch die entsprechenden Grenzen auf.

Englischsprachige Live-Webinare zu diesem Thema

finden am 10. Februar um 9 Uhr MEZ (für Asien, Europa, ROW) sowie um 16 Uhr MEZ (für Amerika, Europa) statt.

23.03.2022 / 9:00 Uhr MEZ

Live-Webinar: Lösungen für die Reduktion von CO2 in der Elektronik-Produktion (Deutsch)

Die Vermeidung bzw. Verringerung der CO2 Emissionen in der Produktion trägt aktiv dazu bei dem fortschreitenden Klimawandel entgegenzuwirken. Durch Optimierungen im Design der Rehm Anlagen sowie den Einsatz von smarter Software kann das durch die Produktion von Elektronik verursachte CO2 deutlich reduziert werden.

Rehm bietet verschiedenste Lösungen für verschiedene Anwendungszwecke. Unsere Kunden produzieren verschiedenste Produkte und benötigen individuelle Lösungen um ihren Unternehmensspezifischen CO2 Fußabdruck zu verbessern.

Englischsprachige Live-Webinare zu diesem Thema

finden am 24. März um 9 Uhr MEZ (für Asien, Europa, ROW) sowie um 16 Uhr MEZ (für Amerika, Europa) statt.

06.04.2022 / 9:00 Uhr MESZ

Live-Webinar: Nexus Hochtemperatur Kontaktlöten (Deutsch)

Kontaktlöten mit Vakuum ist bestens zum voidfreien Löten von verschiedenen Bauteilen (z.B. IGBT) auf DCB-Substraten geeignet.

Lernen Sie in diesem Webinar die Möglichkeiten des Kontaktlötprozesses unter Vakuum kennen und erleben Sie dabei die hohe Bedienfreundlichkeit des Nexus Kontaktlötsystems live in Aktion.

Englischsprachige Live-Webinare zu diesem Thema

finden am 07. April um 9 Uhr MESZ (für Asien, Europa, ROW) sowie um 16 Uhr MESZ (für Amerika, Europa) statt.

27.04.2022 / 9:00 Uhr MESZ

Live-Webinar: Stickstofflöten (Deutsch)

Zweifellos hat das Konvektionslöten unter Stickstoffatmosphäre seit den 1990er Jahren weltweit einen Siegeszug angetreten.

Die Vorteile des Lötens unter Stickstoff – ein größeres Prozessfenster beim Löten, weniger Lötfehler und die Möglichkeit, die Oxidation von Oberflächen zu vermeiden – wurden nicht nur im „Blei-Zeitalter“ gerne genutzt.

Englischsprachige Live-Webinare zu diesem Thema

finden am 28. April um 9 Uhr MESZ (für Asien, Europa, ROW) sowie um 16 Uhr MESZ (für Amerika, Europa) statt.

01.06.2022 / 9:00 Uhr MEZ

Live-Webinar: ProMetrics (Deutsch)

ProMetrics wurde entwickelt für die Überwachung von thermischen Profilen beim Löten von elektronischen Baugruppen. Es wird dabei überprüft, wie gut das erstellte Profil den geforderten, vordefinierten Spezifikationen entspricht.

Eine Darstellung der Hüllkurvengrafik visualisiert Abweichungen des Temperaturprofils von den vorgegebenen Temperaturen. ProMetrics kann für Einzel- und Doppelspuranlagen mit und ohne Vakuum eingesetzt werden.

In unserem Webinar erläutern wir die optimale Profilierung und Überwachung des Lötprozesses mit ProMetrics.

Englischsprachige Live-Webinare zu diesem Thema

finden am 02. Juni um 9 Uhr MESZ (für Asien, Europa, ROW) sowie um 16 Uhr MESZ (für Amerika, Europa) statt.

Die Dauer dieser Webinare ist auf 60 min ausgelegt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Seminar „Grundlagen des Reflowlötens – Basiswissen“

Zusätzlich zu diesen kostenfreien Webinaren bietet Rehm am 26. Januar 2022 das beliebte und bisher ausschließlich als Präsenzseminar angebotene Seminar „Grundlagen des Reflowlötens – Basiswissen“ nun erstmalig auch als Online-Seminar an.

Datum: 26. Januar 2022

Beginn: 09:30 Uhr

Ende: 15:15 Uhr

Referent: Dr. Paul Wild, Leiter Forschung und Entwicklung,

Rehm Thermal Systems

Kosten: 295 EUR pro Teilnehmer

Anmeldung:online https://www.rehm-group.com/aktuelles/termine.html

oder per E-Mail an a.erhard@rehm-group.com.

Nur durch den regelmäßigen Wissens- und Erfahrungsaustausch mit Fachkollegen können neue Ideen entwickelt werden. Rehm bietet Ihnen ein Forum. Im Rahmen unserer Technology Academy können Sie an Seminaren und Workshops zu interessanten Themen aus der Elektronikbranche teilnehmen. Wir veranstalten verschiedene Trainings zum technologischen Hintergrund unserer Systeme, zu deren Anwendung und beraten Sie bei Bedarf umfassend zu allen Prozessen.

Kontakt

Rehm Thermal Systems GmbH

Carmen Hilsenbeck

Leinenstrasse 7

89143 Blaubeuren

07344-9606535

c.hilsenbeck@rehm-group.com

http://www.rehm-group.com

