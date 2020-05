Nahrungsergänzungsmittel neu definiert, Hersteller aus Bamberg setzt auf höchste Qualität und biologische Zutaten

(26.05.2020, Bamberg) – Die Nahrungsergänzungsmittel-Branche unterliegt dem bisher größten

Imagewandel, seit in einem Züricher Labor im Jahre 1933 das erste synthetische Vitamin C entwickelt

wurde. Immer mehr Menschen setzen auf deutsche Qualität statt auf Billig-Produkte unbekannter

Herkunft. Deswegen müssen sich auch die kleinen Kapseln neu positionieren.

Die eubios GmbH des Inhabers Dr. Dieter Spreidler vertreibt unter dem Markennamen eubiopur

Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Produkte aus drei Bereichen: Gesundheit, Beauty und

Schmerzlinderung.

Während Nahrungsergänzungsmittel wegen undurchsichtiger Zusammensetzungen und

zweifelhafter Inhaltsstoffe an Ansehen verloren haben, setzt eubiopur auf Pur-Premium-Qualität mit

ausschließlich allerbesten Wirkstoffen, die vegan sind und nachhaltig angebaut werden.

Das Konzept dieser hochwertigen Produkte ist dabei eine hohe Dosierung in Kombination mit einer

optimierten Rezeptur für eine gute Verträglichkeit und hohe Bioaktivität – also pure Wirkung.

Auf Zusätze wie Konservierungs- und Geschmacksstoffe sowie gehärtete Fette wird komplett

verzichtet. Dabei wird streng in Deutschland kontrolliert, dass alle Produkte garantiert frei von

Schwermetallen, Glyphosat und anderen Schutzmitteln sind. Das ist in dieser Branche einmalig.

Die Strategie zur klaren und notwendigen Abgrenzung zu unseriösen Nahrungsergänzungsmittel-

Herstellern wird durch das steigende Gesundheitsbewusstsein der Zielgruppe zunehmend wichtiger.

Trotzdem steigen Nachfrage sowie Umsätze der Nahrungsergänzungsmittel-Industrie seit Jahren

weiter an – mitsamt dem Anspruch auf transparente und hochwertige Produkte.

Die Nahrungsergänzungsmittel von eubiopur setzen mit dem Pur-Premium-Konzept aus Deutschland

genau hier an. Interessenten können sich auf eubiopur.de sowohl über die verschiedenen Produkte

als auch über die Wirkungsweise der einmaligen Inhaltsstoffe in einem Wirkstoff-Index informieren.

Die eubios GmbH ist ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Burgebrach bei Bamberg. Unter

Einhaltung höchster Qualitätsstandards vertreibt die Firma Nahrungsergänzungsmittel und

diätetische Produkte mit hochwertigen Inhaltsstoffen und setzt dabei auf maximale Transparenz und

Qualität, was in dieser Branche tatsächlich einmalig ist.

