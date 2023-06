Neu aus dem Communication Lab: Der Corporate Wording® Sound-Check für Unternehmen

Ulm, 01.06.2023 // Mit welchem „Sound“ können Unternehmen ihre Markenwerte am besten zum Klingen bringen? Die Antwort darauf gibt der neue interaktive Corporate Wording® Sound-Check des Communication Lab: Die Ulmer Agentur für Corporate Language ermöglicht es Unternehmen damit, den Ist- und Soll-Zustand ihrer Sprache zu testen – und das in wenigen Minuten.

Markenwerte sind heute mehr denn je ein wichtiger Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Sie drücken das Selbstverständnis und die Identität einer Marke aus und tragen so zu einer klaren Positionierung im Markt bei. Die meisten Unternehmen wissen zwar längst um die Bedeutung einer markenkonformen Sprache. Doch mit der konsequenten Umsetzung tun sich viele noch schwer.

Das Ulmer Communication Lab will die Hemmschwelle für einen Start ins Projekt „Markensprache“ jetzt senken: Die Spezialisten für Corporate Language haben einen Sound-Check auf Basis der 4-Farben-Sprachmethode speziell für Unternehmen entwickelt. Mit diesem interaktiven Tool können die Mitarbeitenden spielend leicht herausfinden, wie ihre Sprache klingen sollte, um die Markenwerte zielgruppengerecht zu kommunizieren.

So funktioniert der Sound-Check:

Mithilfe von 24 gegensätzlichen Wortpaaren gehen die Mitarbeitenden systematisch der Frage auf den Grund: „Wie sollen Kund*innen unser Unternehmen wahrnehmen?“ Dabei müssen sie sich jeweils für eines von zwei Adjektiven entscheiden: Passt zum Unternehmen zum Beispiel besser „romantisch“ oder „realistisch“? Die Auswertung des Sound-Checks lässt sich dann an einem „Kompass“ ablesen. Er zeigt auf einen Blick, welche Markenwerte das Unternehmen transportiert – und welches Sprachklima diese Werte am besten ausdrücken kann.

Oliver Haug, Geschäftsführer des Communication Lab weiß, wie wichtig Markenwerte bei der Kundengewinnung und -bindung sind: „Markenwerte müssen klar und konsistent kommuniziert werden – am besten durch eine individuelle Markensprache, die nicht nur auf das Unternehmen, sondern auch auf die Zielgruppen abgestimmt ist“, rät der Experte. Wer mehr erfahren möchte: Hier geht es direkt zum Sound-Check: https://www.comlab-ulm.de/aktuell

Das Communication Lab entstand 2006 aus der universitären Forschung heraus. Von Anfang an standen dabei Verfahren zur Messung und Optimierung von Verständlichkeit und Corporate Language im Fokus. Heute unterstützt das Communication Lab Unternehmen und Behörden dabei, ihre schriftliche Kommunikation klar, markenkonform, modern und verständlich zu gestalten.

Ein wichtiger Baustein ist dabei die Software TextLab, entwickelt vom Communication Lab und der Universität Hohenheim. TextLab ist die führende deutschsprachige Plattform für Verständlichkeit und Corporate Tonality. Der „Hohenheimer Verständlichkeits-Index“ hat sich deutschlandweit als Standard für die Messung von Verständlichkeit durchgesetzt. Mit dem „Corporate-Language-Index“ hat man zudem eine Methode entwickelt, wie Unternehmen die Umsetzung der eigenen Sprachregeln in jedem Dokument auf Knopfdruck messen können.

Zu den Kunden zählen DAX-Konzerne, Finanzkonzerne, Energieversorger, Krankenkassen und Verwaltungen, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen.

