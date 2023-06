nLighten erwirbt Euclyde Data Centers, eine führende Edge-Rechenzentrumsplattform in Frankreich

Mit dem Netzwerk der leistungsstarken Euclyde Rechenzentren stärkt nLighten seine Präsenz im wichtigen französischen Markt

Frankfurt am Main, 01.06.2023 – nLighten, eine digitale Infrastrukturplattform von I Squared Capital durch seinen ISQ Global Infrastructure Fund III, übernimmt Euclyde Data Centers („Euclyde“). Euclyde ist eine führende regionale Plattform in Frankreich mit sechs Carrier-neutralen Rechenzentren in Sophia Antipolis, Lyon, Straßburg, Besanon und Paris.

Zusammen mit den bestehenden Edge-Rechenzentren von nLighten in Deutschland etabliert die Übernahme von Euclyde die nLighten-Plattform in zwei der wichtigsten Rechenzentrumsmärkte in Europa. Frankreich ist eine logische Wahl für die Erweiterung der Präsenz von nLighten, da es sich um einen reifen Markt mit großen Wirtschaftsregionen handelt, die von weiteren lokal verteilten Rechenzentren profitieren können. Das Netzwerk an leistungsstarken Rechenzentren, die hohe Reputation und die Agilität machen Euclyde ideal für die zunehmende Verlagerung zum Edge. Außerdem hat Euclyde in Frankreich beeindruckende Erfolgsbilanz beim Erschließen neuer regionaler Märkte in Frankreich durch gewinnbringende Neugründungen und M&A-Transaktionen, die nLighten weiter beschleunigen möchte.

Dass die Rechenzentren von Euclyde verteilt sind, passt gut zur Strategie von nLighten, bei der Rechenzentren in die Daten- und Energieinfrastruktur regionaler Märkte zu integriert werden. Insbesondere die niedrige Treibhausgasintensität des französischen Energiemarktes bildet eine starke operative Synergie mit dem Bestreben von nLighten, seinen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Angesichts der sich entwickelnden Standards für die Datensouveränität in Europa beabsichtigt nLighten, die operative Leitung der Rechenzentren im Land zu belassen und legt großen Wert auf deren Identifikation mit dem französischen Markt.

„Mit dieser Übernahme machen wir einen weiteren Schritt in Richtung unseres Ziels, eine führende europaweite Edge-Rechenzentrumsplattform zu schaffen“, sagt Harro Beusker, Mitbegründer und CEO von nLighten. „Euclyde passt hervorragend zu unserer Strategie, und das bestehende Management Team, die Mitarbeiter und die Vermögenswerte sind eine solide Basis für unsere Ambitionen in Frankreich.“

„Wir freuen uns sehr über den Abschluss dieser Vereinbarung mit I Squared Capital und nLighten“, sagt Magdi Houry, Gründer und Mehrheitseigentümer von Euclyde. „Durch seine europäische Vision und die finanzielle Unterstützung von I Squared Capital bietet nLighten Euclyde die Möglichkeit, zum Marktführer im Bereich der französischen Edge-Rechenzentren zu werden.“

DC Advisory fungierte als Finanzberater und Askesis als Rechtsberater für die Verkäufer. Reinhart Marville Torre fungierte als Rechtsberater für nLighten.

Über Euclyde Data Centers

Euclyde Data Centers wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Antibes, Frankreich. Das Unternehmen besitzt und betreibt sechs Carrier-neutrale Rechenzentren in Sophia Antipolis, Lyon, Strasbourg, Besanon und Paris. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.euclyde.com

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform von I Squared Capital durch seinen ISQ Global Infrastructure Fund III. Wir entwickeln innovative Edge-Rechenzentren, die über die wichtigsten Wirtschaftszentren verteilt sind, um regionalen, nationalen und weltweiten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang zu bieten.

Mit der strategischen Verteilung seiner Edge-Rechenzentren arbeitet nLighten daraufhin, europaweit in allen wichtigen Städten flächendeckend präsent zu sein und europaweit Zugang zu niedrigen Latenzzeiten und Nähe zu den Endnutzern zu bieten. Die nLighten Edge-Rechenzentren werden so konzipiert, dass sie die steigende Nachfrage nach schnellerer und zuverlässigerer Datenverarbeitung und -speicherung befriedigen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

nLighten wurde im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwissen im Bereich Rechenzentrum gegründet. Die Hauptmotivation des Teams war es, den nächsten Schritt für die Rechenzentrumsbranche zu schaffen und Edge-Rechenzentren mit dem grünen Wandel in Einklang zu bringen.

nLighten hat sich zum Ziel gesetzt, mehrere führende Edge-Rechenzentrumsplattformen in Europa zu errichten und zu betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nlighten.eu

Firmenkontakt

nLighten B.V.

Christian Zipp

Nieuwe Parklaan 169

2587 BT ‘s-Gravenhage

+49 (0) 89 99 38 87 31



https://www.nlighten.eu

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH – International PR & MarCom

Christian Fabricius

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 31



https://www.hbi.de/