Neuzugänge: Tållbeard holt Julia Dummin und Noemie Rouault an Bord

Experience Design-Experten bauen ihr Team am Standort Berlin weiter aus

Mit dem sich stetig vergrößernden Kunden- und Leistungsportfolio wächst auch das Team von Tållbeard weiter an. So verzeichnen die Experten für Experience Design zwei wichtige Neuzugänge an ihrem Berliner Hauptsitz: Julia Dummin startet als Senior Project Managerin, Noemie Rouault bietet Verstärkung im Bereich Business Development.

In ihre neue Position bringt Julia Dummin mehr als 12 Jahre Erfahrung im Account und Project Management bei diversen Agenturen und Unternehmen ein. Bei Tållbeard übernimmt sie ab sofort die Projekte bestehender Kunden wie Deutsche Telekom, Magenta Sport, Mercedes Benz und Commerzbank. Agenturseitig war ihre letzte Station BBDO Berlin, wo sie als Senior Account Managerin Kunden wie Mercedes Benz/smart Service und die Consorsbank betreute.

Zuvor verantwortete sie auf Unternehmensseite bei PayPal Deutschland die Bestandskunden-Kommunikation im EMEA Consumer Lifecycle Marketing Team. “Tållbeard bietet nicht nur spannende Projekte und Kunden: Da sich das Unternehmen noch im Wachstum befindet, habe ich hier die Chance, beim Aufbau mitzuwirken und mich dabei selbst weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung”, so Julia Dummin.

Noemie Rouault hat nicht nur berufliche, sondern auch sportliche Expertise im Gepäck. Als ehemalige Profi-Basketballspielerin der deutschen Bundesliga ist sie es gewohnt, sich in den unterschiedlichsten Welten neuen Herausforderungen zu stellen. Bei Tållbeard steht sie ab sofort als Expert Business Development all jenen Kunden zur Seite, die die Brille ihrer Nutzer*innen aufsetzen wollen, um für sie Best-in-Class User Experiences zu gestalten.

Zuletzt arbeitete Noemie Rouault beim Entsorgungsunternehmen Alba als Referentin Business Development. In dieser Position begleitete sie die Entwicklung von Innovationen im Bereich Recycling. “Tållbeard ist genauso kreativ und neugierig wie ich. Hier lebt die Lust, Neues zu gestalten, und der Mut, komplexe Themen anzugehen. Ich freue mich darauf, hier viele spannende und relevante Projekte umsetzen zu dürfen”, so Noemie Rouault.

“Wir freuen uns sehr, mit Julia und Noemie zwei so hochmotivierte neue Mitarbeiterinnen an Bord zu haben. Sie passen nicht nur fachlich, sondern auch menschlich großartig ins Boot”, so Sebastian Erhard, Mit-Gründer und Design Direktor von Tållbeard.

Die Tållbeard GmbH ( http://www.tallbeard.studio) ist ein innovatives Experience Design Unternehmen mit Sitz am Standort Berlin und Mitarbeitern in Hannover und Köln. Unter Leitung der Gründer Mark Drexler und Sebastian Erhardt bietet das 20-köpfige Team strategische wie operative Unterstützung in den Bereichen Experience Design, Experience Research und Transformation. In Europas modernstem Labor zur Nutzerforschung geht Tållbeard Nutzererfahrungen mithilfe umfangreicher Research-Methoden und biometrischer Usability-Tests auf den Grund, so dass diese bereits in den Entwicklungsprozess von Produkten und Services einbezogen werden können. Auf diese Weise unterstützt das Unternehmen zahlreiche große Corporate-Kunden wie Deutsche Telekom, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Commerzbank und Siemens aber auch Start-Ups wie Horizn Studios.

