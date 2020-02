Premiere auf der TWENTY2X: GRÜN eVEWA4 als neue Online-Branchensoftware

GRÜN eVEWA4 ist die neue webbasierte Branchensoftware für Non-Profit-Organisationen und Bildungsanbieter. Komplexe und individuelle Strukturen dank des neuen Schichtenmodells einfach abbildbar. Starker Fokus auf Datensicherheit. Vorstellung auf der TWENTY2X.

Aachen, 03.02.2020. Die GRÜN Software AG, marktführender Anbieter für Branchensoftware für Non-Profit-Organisationen sowie für Bildungsanbieter, hat mit GRÜN eVEWA4 die neueste Version der eigenen Internet-Software veröffentlicht.

GRÜN eVEWA4 ist die eigenständige, internetbasierte Branchensoftware für Non-Profit-Organisationen und Bildungsanbieter. Neben einer neuen, modernen grafischen Benutzeroberfläche wurde der Fokus auf Backend-Funktionen gelegt. „Wir haben ein neues und umfangreiches Schichtenmodell in eVEWA4 implementiert, sodass komplexe und individuelle Strukturen über die integrierten Manager vom Kunden selbst abgebildet und gestaltet werden können“, nennt Dr. Oliver Grün, Vorstand und CEO der GRÜN Software AG eine der wichtigen Neuerungen in GRÜN eVEWA4. Dazu stehen umfangreiche Business Manager zur Verfügung, über die die Online-Branchensoftware einfach und bequem vom Benutzer ohne Programmierkenntnisse angepasst werden kann.

Dank modernster Web-Technologien passt sich die Darstellung von GRÜN eVEWA4 an die Auflösung von mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets an. Daher können Mitglieder, Spender, Seminar-Teilnehmer oder Dozenten ihre eigenen Daten im Self-Service immer und überall über die Verwaltungs-Community in GRÜN eVEWA4 einsehen und ändern.

Die Einbindung der Verwaltungsprozesse auf der öffentlichen Webseite zählt zu den weiteren Stärken von GRÜN eVEWA4. So können beispielsweise Mitgliederverzeichnis oder Seminarkataloge aus der Verwaltungs-Community direkt auf der Kunden-Webseite abgebildet werden. Auch können Formulare für Online-Spenden, Anträge für Mitgliedschaften oder Online-Seminaranmeldungen über die Community erstellt und direkt in die Webseite integriert werden.

Zu den weiteren Neuerungen in GRÜN eVEWA4 gehören weitere Zusatzmodule, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen, wie eine vollwertige Finanzbuchhaltung und eine Nebenbuchhaltung, über die kaufmännischen Prozesse in eVEWA4 abgebildet werden können.

Die GRÜN Software AG wird GRÜN eVEWA4 als Messe-Highlight allen Kunden und Interessenten auf der TWENTY2X vorstellen. Die TWENTY2X gilt als ein CEBIT-Nachfolger und findet vom 17. Bis 19. März 2020 in Hannover statt. Die GRÜN Software AG ist als Aussteller in Halle 7 am Stand C29 zu finden.

Die Unternehmensgruppe GRÜN Software AG ( www.gruen.net) aus Aachen ist mit rund 150 Mitarbeitern Anbieter von Branchensoftware. GRÜN entwickelt marktführende Business-Standardlösungen für Nischen, insbesondere für die Zielgruppen Mitgliedsorganisationen Spendenorganisationen, Bildungsanbieter, Zeitwirtschaft und das Handwerk. Durch ergänzende Agenturleistungen ist die GRÜN Gruppe darüber hinaus ganzheitlicher Strategiepartner bei der Digitalisierung ihrer Mittelstandskunden und übertrifft das Lösungsportfolio klassischer Softwareunternehmen deutlich. Weiterhin werden über die GRÜN Business Services Outsourcing-Dienstleistungen wie Datenverwaltungen oder Rechenzentrumsleistungen angeboten. Seit über 30 Jahren betreut die GRÜN Gruppe im Stammsitz in Aachen sowie in den Niederlassungen in Berlin, Bremen, Wien und Bratislava europaweit Kunden.

Kontakt

GRÜN Software AG

Andreas Palm

Pascalstraße 6

52076 Aachen

0241/1890-0

andreas.palm@gruen.net

http://www.gruen.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.