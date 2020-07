Ratgeber: Die perfekte Photovoltaikanlage planen

Es gibt inzwischen eine Vielzahl unterschiedlicher Solarmodule. Laien können da schnell einmal die Übersicht verlieren. Einen tiefgehenden und gut verständlichen Überblick über die verschiedenen Modelle und deren Vor- und Nachteile finden Sie im kostenlosen Ratgeber auf solaranlagen-portal.de.

Welche Auswahlkriterien gibt es für Solarmodule?

Die dunklen Solarmodule, die man auf vielen Dächern sehen kann, sind bei Weitem nicht alle gleich. Es gibt ganz unterschiedliche Typen und Herstellungsweisen. Doch welche Module sollten Sie wählen? Es gibt eine Reihe verschiedener Auswahlkriterien. Die wichtigsten stellt der Ratgeber auf solaranlagen-portal.de vor:

– der Wirkungsgrad, also die Leistung pro Fläche

– die Garantiezeiten für die Tauglichkeit des Produkts

– die Leistungsgarantie

– die maximale Leistungsminderung, also die Garantie des Herstellers, welche Leistung die Module nach einer bestimmten Zeit noch erbringen

Die Artikel auf der Webseite erklären Ihnen genau, worauf Sie achten sollten und welche Werte für gute Qualität sprechen.

Im Groben gibt es drei unterschiedliche Typen von Solarmodulen. Den höchsten Wirkungsgrad haben Module aus Monokristallin. Dadurch brauchen Sie weniger Dachfläche. Dafür sind diese Module jedoch auch schwerer und teurer als andere Modelle. Besonders günstig und leicht sind Dünnschichtmodule. Sie haben dafür nur einen deutlich geringeren Wirkungsgrad und brauchen deshalb mehr Fläche. Module aus Polykristallin liegen bei all diesen Faktoren in der Mitte.

Der Fachartikel ” Mit 5 Tipps passende Solarmodule finden” bietet noch viele weitere wichtige Informationen. Er gibt zum Beispiel einen Überblick über die Preise der verschiedenen Modelle und über den zu erwartenden Strompreis pro Quadratmeter. Sie bekommen Tipps, wo Sie Ihre Solarmodule kaufen können und welche Faktoren Sie beim Kauf beachten sollten. Außerdem erfahren Sie, wie typische Solarmodule aufgebaut sind und wie diese verschaltet werden. Außerdem stellt Ihnen der Ratgeber die wichtigsten Hersteller für Solarmodule vor. Sie finden ihn unter

https://www.solaranlagen-portal.de/solarenergie-komponenten/solarmodule.html

