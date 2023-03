Seniorenassistenz: Nutzen Sie 10 % Frühbucherrabatt – jetzt verlängert bis 31.03.2023

Sichern Sie sich jetzt einen Platz im Sommerlehrgang der Seniorenassistenz

Nutzen Sie 10 % Frühbucherrabatt (nur 2.520,00 EUR/für 4 Module) jetzt einmalig verlängert bis 31.03.2023 für Ihre berufliche Zukunft als Seniorenassistent*in.

Sichern Sie sich jetzt einen Platz im Sommerlehrgang der Seniorenassistenz mit Beginn 19. Mai 2023 – es gibt nur noch wenige freie Plätze. Die Anzahl der Plätze ist sehr begrenzt, da wir in sehr kleinen Gruppen schulen.

HELP zertifizierte Seniorenassistenten unterstützen ihre Senioren bereits im rüstigen Alter und bevor Pflegegrade beantragt werden müssen:

Seniorenassistenten kümmern sich um alle Wünsch.

Lebensfreude und Mobilität sind wieder spürbar und die Lebensqualität kehrt zurück.

Starten Sie jetzt in Ihren neuen Beruf und lernen Sie mit unseren erstklassigen Dozenten.

Sie erhalten das Zertifikat nach 4 Modulen Basislehrgang (3 Module als Webinar und ein Modul Präsenz) und absolvierter Reflexionsarbeit sowie einem fakultativen Modul Firmengründung und Marketing.

Ihre erfüllende Zukunft kann beginnen!

Folgen Sie Ihrem Herzen und werden Sie HELP zertifizierter „Experte & Gesellschafter in der Seniorenassistenz“. Die Senioren erwarten Sie mit großer Freude!

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung T: 089-21545920 und nehmen uns gerne Zeit für Ihre Fragen. HELP Akademie Basislerhrgang

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

