Simply V: Käse-Alternative spendet alle Einnahmen des Museums of Alternative Cheese

Simply V tut Gutes mit Food-Art

Soziales Engagement trifft auf pflanzliche Käse-Alternativen / SchutzengelWerk Berlin erhält vierstelligen Spendenscheck / jährliches Engagement vereinbart / Förderung sowohl finanziell als auch materiell

Im Veganuary feierte Simply V den pflanzlichen Ernährungsstil mit außergewöhnlichen Aktivitäten. Herz der Kampagne war das Museum of Alternative Cheese (MoAC). Der Erfolg dieser einzigartigen 360 ° Marketing-Kampagne kommt dem SchutzengelWerk in Berlin zugute: Die gesamten Einnahmen des MoACs spendet die Marke an die Initiative, die sich um sozial benachteiligte Kinder in der Region kümmert. Der Spendenscheck in Höhe von 8.000,– Euro wurde am 21. März von Chiara Bröker, Marketingleiterin der Marke Simply V, in Berlin übergeben. Die Spendenübergabe ist der Auftakt für ein jährliches Engagement der pflanzlichen Käse-Alternative beim SchutzengelWerk.

„Bereits bei den Planungen für das Museum of Alternative Cheese haben wir beschlossen, die Einnahmen daraus zu spenden, und zwar an ein lokales Projekt im Großraum Berlin. Wir haben uns für das SchutzengelWerk entschieden, weil es immens wichtig ist, Kindern eine Perspektive zu bieten und dafür zu sorgen, dass sie sich gut und ausgewogen ernähren. In diesem Zusammenhang ist es auch wichtig, Kindern den Zugang zu neuen, zukunftsorientierten Ernährungsformen zu geben. Deshalb werden wir die engagierte Arbeit dieser Initiative auch künftig unterstützen“, so Chiara Bröker anlässlich der Spendenübergabe. Zur Übergabe brachte sie darüber hinaus Hoodies, T-Shirts und Caps mit, über die sich die Kinder besonders freuten.

Zum Veganuary hatte Simply V im Januar das MoAC in Berlin-Mitte eröffnet, das sowohl regional als auch überregional große Beachtung fand. Neben zeitgenössischer Food-Art, bei der sich alles um Käse drehte, konnte man dort auch in die Kulinarik der pflanzlichen Küche eintauchen und jeden Tag zwischen zwei Gerichten wählen. Dieses Angebot wurde gern und zahlreich wahrgenommen, so dass eine beachtliche Summe zusammenkam.

„Wir freuen uns riesig, dass Simply V unsere Initiative fördert und das längerfristig. Das Spendengeld verwenden wir für unsere Projekte wie das Schutzengel-Haus in Steglitz oder die Lernengel. Darüber hinaus werden wir mit Produkten unterstützt, so dass wir den Kindern vermitteln können, wie einfach es ist, lecker und gleichzeitig nachhaltig zu essen“, freut sich Petra Kalus vom SchutzengelWerk über das Engagement von Simply V bzw. der E.V.A. GmbH.

Dass den Kindern die pflanzlichen Käse-Alternativen richtig gut schmecken, zeigte sich bereits in den Winterferien Ende Januar. An jedem Ferientag gab es ein veganes Frühstück mit Produkten von Simply V. Dieser Anreiz, pflanzlich zu essen, war mehr als erfolgreich: Die Kinder waren begeistert und griffen kräftig zu.

Das SchutzengelWerk bietet sozial benachteiligten Kindern eine altersgerechte Betreuung mit sportlichen, kreativen und kulturellen Aktivitäten, Hausaufgabenhilfe und intensive Nachhilfe in den Lernengelhäusern, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm und den Zugang zu einer gesunden Ernährung. Ein besonderes Anliegen ist dabei die Vermittlung nachhaltiger Werte und die Sensibilisierung für den Umweltschutz, Werte, für die auch Simply V, denn eine pflanzliche Ernährung kann dazu beitragen, den Alltag nachhaltiger zu gestalten.

Weitere Informationen unter: https://www.simply-v.de/de/

Über die E.V.A. GmbH und Simply V:

Die E.V.A. GmbH wurde 2015 gegründet als Antwort auf den Wandel der Esskultur und der damit einhergehenden wachsenden Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Als Teil des Hochland-Verbundes verfügt das Unternehmen über ausgereiftes Käse-Know-how und entwickelt und produziert pflanzliche Alternativen für viele beliebte Käse-Kategorien. Die Gesellschaft mit Sitz in Oberreute beschäftigt derzeit rund 170 Mitarbeiter*innen an drei Standorten.

Mit der Marke Simply V stellt die E.V.A. GmbH die beliebtesten pflanzlichen Käse-Alternativen her und ist damit Marktführer in diesem Segment. Simply V Produkte werden mit wenigen, ausgesuchten Zutaten hergestellt und machen nachhaltigen Genuss ganz einfach. Zum Produktportfolio gehören Streichgenuss und Genießerscheiben, Reibegenuss und Pastagenuss, Hirtengenuss und Grill & Pfannengenuss sowie Frischegenuss.

