Tablets mieten macht Sinn – Gerade für Start-ups

Modernes Equipment mit kleinem Budget finanzieren: Tablets mieten

Viele Start-ups nutzen die Option, bei Anbietern wie Aluxo Tablets zu mieten. Das ist eine willkommene Alternative zum kostspieligen Kauf: Auch bei überschaubaren finanziellen Mitteln können Gründer ihre Mitarbeiter mit aktuellen Geräten ausstatten. Beim Tablet oder Laptop Leasing fallen niedrige monatliche Raten an, während das Kaufen zu hohen Einmalkosten führt. Weitere Vorteile wie der geringere Aufwand und der umfassende Support kommen hinzu.

Tablets mieten: Das sind die Vorteile im Vergleich zum Kaufen

Für das Leasing beim Laptop oder Tablet spricht ein naheliegender Grund: die Finanzierbarkeit. Diese Geräte kosten beim Einzelkauf einen hohen dreistelligen oder vierstelligen Betrag pro Stück, bei mehreren Modellen summiert sich das auf eine beachtliche Summe. Vielen Start-ups fehlt dafür das Geld, für einen Anschaffungskredit mangelt es ihnen an einer ausreichenden Bonität. Wenn junge Firmen stattdessen Tablets mieten, entgehen sie dieser Problematik. Darüber hinaus wirkt sich das Leasing positiv auf die Bilanz aus. Es reduziert mit den niedrigen Monatsraten die Liquidität und die Eigenkapitalquote nur minimal – zwei Kennzahlen, die unter anderem für Kreditverhandlungen zentral sind. Auch aus Steuergründen kann sich als vorteilhaft erweisen, ein Tablet oder ein Laptop zu leasen. In vielen Fällen können Start-ups die Leasingraten unmittelbar als Betriebsausgaben absetzen, während sie einen Kaufpreis über mehrere Jahre abschreiben müssen.

Bedarfsgerecht Tablets mieten: Dienstleister mit maßgeschneiderten Angeboten

Unternehmen in der Gründungsphase unterliegen einem stetigen Wandel: Die Auftragslage und die Anzahl der Mitarbeiter ändern sich ständig, häufig ist das kaum planbar. Mit dem Leasing decken Selbstständige ihren Bedarf flexibel und kostengünstig ab. Die Miete weist im Vergleich zum Kaufen relevante Vorzüge auf. Zudem präsentieren Leasinggesellschaften wie der Microsoft-Goldpartner Aluxo vielfältige Modelle und Servicepakete mit passgenauem Leasing. Marcus Rieck von Aluxo berichtet, dass sich bei Start-ups vor allem 2-in-1-Geräte plus Cloud-Lösungen großer Beliebtheit erfreuen: „Wenn Unternehmen die Kombination aus Laptop und Tablets mieten, profitieren sie von vielseitigen Einsatzoptionen im Büro wie im Homeoffice und von unterwegs aus. Inklusive Softwarepaket für die Cloud statten sich Firmen in der Gründung bedarfsgerecht aus.“

Die Aluxo GmbH in Heidelberg ist ein IT-Systemhaus, dass von der Analyse über Beratung bis zur Implementierung dem Kunden zur Seite steht. Surface as a Service ist ein Angebot, dass Unternehmen die Möglichkeit bietet Tablets oder Notebooks zu mieten.

Firmenkontakt

Aluxo GmbH

Marcus Rieck

Bergheimer Straße 126

69115 Heidelberg

06221 3522700

Presse@a.l.uxo.de

https://www.surface-as-a-service.de

