Unternehmen in Leipzig punkten mit SEO

Autorisiertes Unternehmen im Förderprogramm go-digital – Zuschüsse bis zu 16.500 Euro

LEIPZIG. Der Erfolg einer Homepage hängt entscheidend von der Sichtbarkeit bei Google & Co. ab. Mit professioneller SEO sorgt PrimSEO dafür, dass Google Unternehmen in Leipzig bei den wichtigen Suchbegriffen weit oben listen. Dafür verwirklichen die Experten vielfältige Maßnahmen der Onpage- und Offpage-Optimierung. Unternehmen in Leipzig profitieren zudem vom Förderprogramm go-digital des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi). PrimSEO ist eines der wenigen autorisierten Beratungsunternehmen. Gefördert werden Digitalisierungsprojekte, beispielsweise SEO oder die Erarbeitung einer Online-Marketing Strategie mit einer Förderquote von 50 Prozent für Projekte bis max. 33.000 Euro (ohne MwSt.). Unternehmen aus Leipzig erhalten also doppelte Leistung für ihr Budget. Zuschüsse bis zu 16.500 Euro winken (www.bmwi-go-digital.de).

Local SEO in Leipzig: Investition mit Mehrwert – doppelte Leistung mit go-digital für KMU

Wenn Leipziger Firmen um Kunden in der Messestadt und in der Region werben, ist Local SEO das optimale Instrument. Grundsätzlich geht es bei der Suchmaschinenoptimierung darum, dass Google eine Website bei den relevanten Keywords möglichst auf den ersten Plätzen anzeigt. Top-Platzierungen steigern die Besucherzahlen deutlich, weil die meisten User über Google auf Homepages gelangen. Bei Local SEO setzen sich diese Suchbegriffe aus einem thematisch passenden Begriff sowie dem Stadtnamen oder dem Namen eines Stadtteils zusammen. Auch Ortsnamen aus der Umgebung bieten sich an. Typische Beispiele sind „Autowerkstatt Leipzig“ und „KFZ Leipzig Connewitz“.

Onpage- und Offpage-Optimierung: hochwertige SEO für Leipzig

PrimSEO analysiert im ersten Schritt, welche Keywords sich für Local SEO bei der jeweiligen Homepage eignen. Im zweiten Schritt bringen die Profis diese Suchbegriffe gut verteilt in stilistisch überzeugenden und informativen Texten unter. Das ist das zentrale Instrument der Onpage-Optimierung. Dieser Begriff umfasst alle Maßnahmen, welche die Agentur direkt auf der Homepage umsetzt. Darüber hinaus empfiehlt sich die Offpage-Optimierung, bei der erfahrene Mitarbeiter für einen nachhaltigen Linkaufbau sorgen. Google wertet eine Homepage in den Suchmaschinenrankings auf, wenn viele Links von hochwertigen Drittseiten auf die Ziel-Website führen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

