Varonis auf dem Cyber Security Fairevent in Dortmund

Der Spezialist für daten-zentrierte Cybersicherheit Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) zeigt seine Lösungen auf dem Cyber Security Fairevent (4.-5. März 2020) in Dortmund. Immer ausgefeiltere Cyberangriffe, Datenschutzverletzungen und Ransomware-Attacken auf der einen, steigende Compliance-Anforderungen und die digitale Transformation auf der anderen Seite, erfordern Lösungen, die den Schutz der Daten in das Zentrum der Sicherheitsstrategie stellen. Auf seinem Stand zeigt der Datensicherheitsexperte, wie man angesichts dieser Herausforderungen verdächtiges Nutzerverhalten erkennen, sensible Daten finden und klassifizieren, Zugriffe managen und seine Daten damit auch in hybriden Umgebungen effektiv schützen kann.

Der Cyber Security Fairevent (CSF) findet in diesem Jahr zum ersten Mal in Dortmund statt und ist eine Kombination aus Messe, Event und Kongress für Internet-Sicherheit. Neben Business- und Solutions-Foren bietet der CSF Besuchern die Möglichkeit, sich auf 5.000 Quadratmetern bei rund 80 Ausstellern zu informieren oder sich in den Ruhezonen zum konzentrierten Networking und Gedankenaustausch zu treffen. „Mit Varonis als Aussteller konnten wir einen Pionier und Keyplayer in Sachen Datensicherheit und Analytik für den Cyber Security Fairevent gewinnen“, sagt Hasan Ezdi, Founder/Business Owner von Waveline-Mar.Com & Cyber Security Fairevent. „Das freut mich umso mehr, da wir mit Varonis unseren Gästen einen echten Mehrwert bieten können. So dürfen wir etwa auf die Teilnahme von Varonis im Solution Panel zum Thema „Informationssicherheit erfolgreich und rechtssicher planen und steuern“ gespannt sein. Darüber hinaus können sich unsere Gäste auf spannende Vorträge unserer Keynote Speaker, Themen von A wie APT Monitoring über N wie Next Gen Firewalls bis hin zu Z wie Zertifizierung, die Business- und Technik-Foren, die CSF-Party mit Bier & Brez“n und vieles mehr freuen.“

„Wir sind von dem einzigartigen Konzept der Veranstaltung wie auch von der Standortwahl überzeugt: Dortmund und der gesamte Westen sind eine sehr interessante Region, die in Sachen digitaler Transformation eine Vorreiterrolle spielen kann“, erklärt Klaus Nemelka, Marketing Manager DACH von Varonis. „Diese kann aber nur gelingen, wenn in jedem Schritt auch Datenschutz und Datensicherheit mitgedacht und umgesetzt werden. Das Vertrauen von Partnern und Kunden kann nur gewonnen und auf Dauer erhalten werden, wenn die Vertraulichkeit und Integrität von Daten gewährleistet ist.“

Varonis verfolgt seit seiner Gründung 2005 einen anderen Ansatz als die meisten IT-Sicherheits-Anbieter, indem es die sowohl lokal als auch in der Cloud gespeicherten Unternehmensdaten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie stellt: sensible Dateien und E-Mails, vertrauliche Kunden-, Patienten- und Mitarbeiterdaten, Finanzdaten, Strategie- und Produktpläne sowie sonstiges geistiges Eigentum.

Die Varonis Datensicherheits-Plattform (DSP) erkennt Insider-Bedrohungen und Cyberangriffe durch die Analyse von Daten, Kontoaktivitäten, Telemetrie und Nutzerverhalten, verhindert oder begrenzt Datensicherheitsverstöße, indem sie sensible, regulierte und veraltete Daten sperrt und bewahrt einen sicheren Zustand der Systeme durch effiziente Automatisierung.

Mit dem Schwerpunkt auf Datensicherheit adressiert Varonis eine Vielzahl von Anwendungsfällen wie Bedrohungserkennung und -abwehr sowie Compliance. Das börsennotierte Unternehmen verfügt weltweit über Niederlassungen und Partner. Varonis hat rund 7.100 Kunden weltweit (Stand: 31. Dezember 2019), darunter sind führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion, Energie, Medien und Bildung.

