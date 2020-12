Wechsel in der KALO-Geschäftsführung

Veränderung innerhalb der noventic group: Neuer KALO-Vertriebsgeschäftsführer kommt von SMARVIS

Stephan Kiermeyer (55) hat auf eigenen Wunsch zum 30.11.2020 sein Mandat als Geschäftsführer der KALORIMETA GmbH (KALO) niedergelegt. Frank Reschke (54), bislang Geschäftsführer der SMARVIS GmbH, wird in der Nachfolge Vertriebsgeschäftsführer der KALO und komplettiert damit neben Dr. Dirk Then und Stephan Bause die Geschäftsführung des Hamburger Messdienstleisters.

Stephan Kiermeyer hat sich als Geschäftsführer mit starker Kundenorientierung und unternehmerischem Gespür und Weitblick für die Veränderungen in der Immobilien- und Wohnungswirtschaft sehr erfolgreich für KALO eingesetzt. Seine Zeit bei KALO war geprägt von einer Vielzahl innovativer Projekte sowie einer wachstumsorientierten Vertriebsarbeit. Dabei leistete er einen entscheidenden Beitrag in der Transformation der KALO zu einem führenden digitalen Lösungsanbieter rund um die Betriebs- und Heizkostenabrechnung. Durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder im Bereich Multi-Metering hat er das Dienstleistungsportfolio der KALO zudem ausgebaut und einen weiteren wichtigen Baustein für die innovative Ausrichtung des Unternehmens gesetzt.

Frank Reschke, bislang Geschäftsführer der SMARVIS GmbH, wird in der Nachfolge von Stephan Kiermeyer das modulare Angebot der KALO als Vertriebsgeschäftsführer verantworten. Er wird die Unternehmensstrategie der Digitalisierung und des persönlichen Service konsequent weiter ausprägen. Mit der internen Nachbesetzung durch Frank Reschke ist es der noventic group, Management-Holding der KALO und SMARVIS, gelungen, das Fach- und Branchen-Know-how aus der Gruppe zu nutzen und einen nahtlosen Fortgang auf dem weiteren Weg zur klimaintelligenten Immobilie sicherzustellen.

Frank Reschke verfügt durch seine langjährige Erfahrung innerhalb der Messdienstbranche über profunde Kenntnisse aus den Bereichen Submetering und Multi-Metering: Seit 2016 treibt er maßgeblich für die SMARVIS die erfolgreiche Entwicklung und Vermarktung von End-to-End-Lösung für das Geschäftsfeld “Selbstabrechnung” für Wohnungs- und Energieversorgungsunternehmen voran.

Dr. Dirk Then und Stephan Bause, beide Teil der Geschäftsführung der noventic group, werden neben Frank Reschke als Geschäftsführer die KALO leiten: Herr Dr. Then für die Bereiche Operations, Dienstleistungen, Produktmanagement und HR, Herr Bause für die Bereiche Finance, Controlling und IT.

Stephan Kiermeyer: “Ich habe mit KALO ein großartiges Unternehmen innerhalb der noventic group verantwortet. Insbesondere die Zusammenarbeit und unternehmerische Gestaltung mit Kunden, Kooperationspartnern und Kollegen hat mich jeden Tag aufs Neue begeistert. Dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Ich wünsche allen auf ihrem weiteren Weg alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Dies gilt im Besonderen meinem langjährigen Kollegen innerhalb der noventic group, Frank Reschke, der nun für die KALO unsere Kundenbeziehungen und Angebote weiter vorantreiben wird.”

Dr. Dirk Then, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe: “Ich danke Herrn Kiermeyer im Namen der noventic group für seine ausgesprochen erfolgreiche Arbeit und ebenso für seine tatkräftige Unterstützung bei der Vorbereitung seiner Nachfolge. Er hat mit seinem großen Engagement maßgeblich zu einer zukunftsorientierten und nachhaltig positiven Entwicklung der Gesellschaft beigetragen. Wir schätzen Stephan Kiermeyer sehr und bedauern seine Entscheidung das Unternehmen zu verlassen außerordentlich. Für seinen weiteren Weg begleiten ihn unsere besten Wünsche.”

Die KALORIMETA GmbH – ein Unternehmen der noventic group – ist der Full-Service-Dienstleister für die Immobilienwirtschaft. Mit innovativen Lösungen in den Bereichen Messdienstleistung, Multi-Metering, Heiz- und Betriebskostenabrechnung, Rauchwarnmelder-Service sowie Trinkwasserprüfung betreut KALO bundesweit rund zwei Millionen Wohneinheiten. KALO digitalisiert und vernetzt Gebäudeinfrastruktur mit dem Ziel Wohnqualität sowie Energieeffizienz zu steigern und die klimaintelligente Immobilie voranzutreiben. Mit Ideenreichtum und Begeisterung arbeitet KALO täglich daran, die Prozesse in der Verwaltung von Liegenschaften digitaler, einfacher sowie effizienter zu gestalten. www.kalo.de

