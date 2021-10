Weltrekord: Top-Experte Technologiestrategie am Mikro

Dr. Axel Baumann aus Waiblingen im Rems-Murr-Kreis qualifizierte sich in einer Vorauswahl als Speaker für den 8. Internationalen Speaker Slam am 08.10.2021 in Mastershausen. Das Teilnehmerfeld war mit insgesamt 81 Speakern aus 12 Nationen bei dieser Ausgabe so außergewöhnlich wie noch nie besetzt. Mit seiner Vier-Minuten-Rede gewann Axel Baumann den Excellence Award und war in der Kategorie Publikumspreis einer der 5 besten Speaker. Obendrauf wurde noch ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit von Top-Speaker Hermann Scherer bei dem die Teilnehmer in kurzen persönlichen Reden um die Wette sprechen. Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Axel Baumann schaffte es seinen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist. Zudem verstand er es sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

“Das war eine außergewöhnliche Erfahrung. Ich war vor dem Auftritt extrem angespannt”, sagte Axel Baumann. Hermann Scherer lobte die Rede von Axel Baumann mit: “Power bringst du zweifellos auf die Bühne und Aktivitätsaktionen auf der Bühne kannst du!” Die Jury besteht neben Hermann Scherer unter anderem aus Experten von Radio und Fernsehen sowie aus Top-Entscheidern eines DAX-Unternehmens. Die größte Jury war das Publikum, die Axel Baumann neben dem Excellence Award für den Publikumspreis nominierten. Mit insgesamt 81 Rednern wurde an diesem Abend ein neuer Weltrekord geknackt.

Die Themenwahl lag bei den Slammern selbst. Dr. Axel Baumann ist Technologieexperte im Fahrzeug- und Maschinenbau und konzipierte seine Rede rund um das Thema Führung und Beziehungen in der Arbeitswelt. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die fachkundige Jury genau dort abzuholen, wo sie sind, sie zu überzeugen und für das Thema zu begeistern – all das in nur vier Minuten. 3 Tipps, die Axel Baumann Unternehmen rund um das Thema Führung gibt, sind: die Mitarbeiter nach ihren eigenen Stärken einsetzen, Freiräume für eigene Ideen schaffen und Eigenverantwortung übertragen, denn Umsatz kommt von Umsetzen.

Dr. Axel Baumann ist Experte für Technologie und Strategieentwicklung. Er arbeitet für eine Vielzahl von Automobilherstellern, Zulieferern und Entwicklungsdienstleistern sowie zahlreiche Maschinenbauer. Kernkompetenzen: Strategische (Neu-) Ausrichtung und Strategieimplementierung, Wettbewerbsfähige Unternehmensprozesse mit digitalen Methoden, Forschung & Entwicklung inkl. Ramp-up/Restrukturierung. Zielgruppen: Eigentümer, Geschäftsführer, (Bereichs-) Vorstände, Top-Führungskräfte der 1. und 2. Ebene.

