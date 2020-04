App für die Betreuung von COVID-19 Patienten

aycan smartvisit – Patient Empowerment

Quarantäne, Kontaktsperre sind sinnvolle Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Für die medizinische Betreuung von COVID-19 Patienten, die nicht stationär behandelt, sondern in häuslicher Isolation die Infektion überstehen müssen, kann das problematisch werden.

Die Würzburger Firma aycan entwickelt schont seit mehr als 20 Jahren Digitalsysteme im Bereich der Medizintechnik. Eins ihrer jüngeren Produkte ist die App aycan smartvisit.

Kliniken und MVZs können mit aycan smartvisit in sicheren und datengeschützten Kontakt mit ihren Patienten treten, Informationen, Mediaktionspläne, Gesundheitsdaten (wie Körpertemperatur oder Sauerstoffsättigung) empfangen, verschicken und verwalten. Das System ließ sich schnell an die durch das Coronavirus aufgekommenen neuen Fragestellungen und geänderte Leitlinien anpassen.

aycan smartvisit kann das medizinische Fachpersonal entlasten, indem es die ambulante Versorgung von Covid-19 Patienten digital unterstützt. Alles was es auf Seiten des Patienten braucht, ist ein Smartphone.

Alle Infos unter: https://smartvisit.org/de/covid-19

Kernkompetenzen: DICOM-Workflow, Deconstructed PACS, RIS/KIS Integration, HL7 V2/3/FHIR und IHE, strukturierte Befundung, Postprocessing und Teleradiologie. Unser Qualitätsmanagement (zertifiziert nach ISO13485 und MDD/Annex II) steht für Produktsicherheit und Kundenservice.

