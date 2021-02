Umweltschutz hat für TTPCG ® eine hohe Priorität

Portland, Oregon, 25.02.2021 – Der mittlerweile recht bekannte Begriff Nachhaltigkeit gewinnt ständig an Bedeutung. Grosse Unternehmen fokussieren sich immer mehr auf nachhaltigen Schutz der Umwelt. Grund dafür dürften die weltweiten Umweltschutzorganisationen, sowie aber auch die Konsumenten sein, für die die Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt.

TTPCG ® und der Umweltschutz

Weltweit wird der Umweltschutz für uns alle immer wichtiger. Die Planung weiterer Meilensteine der Unternehmensgeschichte von TTPCG ® bezog den Umweltschutz seit Anbeginn mit ein. Bereits im Jahr 1995 begann TTPCG ® aktiv am Umweltschutz zu arbeiten. In den Folgejahren wurden die Unternehmen des Taylor Konzerns mit vielen internationalen Auszeichnungen dafür belohnt. Schon lange Zeit arbeiten bei TTPCG ® Server mit Strom, welcher nicht aus fossilen Stoffen gewonnen wird, sondern aus Wasserkraft, Windkraft und der Kraft der Sonneneinstrahlung und des Lichts.

TTPCG ® arbeitet ohne Papier

TTPCG ® stellte bereits im Jahr 1999 auf papierlose Büros um. So sorgt eine stringente Digitalisierung für Effizienz und Dokumente sind jederzeit und für jeden autorisierten Mitarbeiter verfügbar. So wurden die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass TTPCG ® seinen Kunden und Franchisenehmern einen 24/7/365 Support anbieten kann, der heute alle 24 Stunden viele Millionen Nachrichten innerhalb weniger Minuten bearbeitet. Das Unternehmen hat die Digitalisierung umfassend verändert. Das Büro arbeitet vernetzt in der Cloud und kann in Echtzeit am Arbeitsplatz oder im Homeoffice auf Dokumente zugreifen. Die Kommunikation mit Aussendienstmitarbeitern oder Kollegen im Homeoffice ist über Softwareapplikationen problemlos möglich.

Umweltbewusst ist auch das Marketing bei TTPCG ®

Viele Tonnen von Papier werden jährlich durch das zeitgemässe Marketing von den beiden Marketing Unternehmen aus den USA und aus Irland der Taylor Group eingespart. Der Vorteil dabei ist auch, dass leuchtende Webseiten und Videos ansehnlicher, dazu repräsentativer sind, im Vergleich zu einem Flyer.

Wiederholt hohe Umweltauszeichnungen für TTPCG ®

Nachdem TTPCG ® zu Beginn des Jahres 2012 erstmalig der Green Bear in Oregon für den aktiven Umweltschutz von Unternehmen der Taylor Group verliehen wurde, erhielt TTPCG ® zu Beginn des Jahres 2021 diese hohe Anerkennung für gelebten Umweltschutz erneut. Eine weitere Umweltauszeichnung “PROTECT THE FOREST” erhielt TTPCG ® von Umweltaktivisten aus Kodiak, einer Stadt im östlichen Teil der gleichnamigen Insel Kodiak im US-Bundesstaat Alaska im Oktober 2020 verliehen. Der Hauptgrund dafür, dass der TTPCG ® Serverstandort in Alaska nur mit umweltfreundlicher Energie betrieben wird. Beispielsweise durch eine Trennung von kalter und warmer Luft stellt Taylor Group eine optimierte Klimatisierung sicher – so wird eine effiziente Kühlung des Rechenzentrums möglich. Insgesamt nutzt TTPCG ® verschiedene Massnahmen rund um Green-IT, um den Energieverbrauch so weit wie möglich einzuschränken. Dieses Vorgehen ist zentral, um zu einer nachhaltigen Unternehmensführung aller Unternehmen der Taylor Group beizutragen und unsere Umwelt zu entlasten.

Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Chris Krevo, 244 Q St, Lincoln, NE 68508 gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2021 Magazin Couple in everyday life. Übersetzung von Gordon Palmer. Wenn Sie mehr über die Partnervermittlung TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

Firmenkontakt

Partner Computer Marketing

Eric Anderson

Carlisle Offices Bracken Road 51

D18CV48 Dublin, Sandyford

+1 832-390-2432

marketing@ttpcg.us

http://werbungpcg.blogspot.com/

Pressekontakt

Pressebüro der Tim Taylor Group

John Miller

Broadway, Suite 701 594

10012 New York City

+ 1 213 943 3194

pressoffice@ttpcg.us

http://www.ttpcg.us

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.