GACon 2020 für die Tourismusbranche

Die GACon – das größte Fachevent der DACH-Region zur Google Marketing Platform – findet zum 9. Mal statt und widmet sich den Möglichkeiten zur effektiven Analyse von Zielgruppen und Nutzerverhalten – dem Grundstein für datengetriebene Entscheidungen und einem relevanteren Marketing. In intensiven Trainingsseminaren machen die absoluten Profis der Branche Marketingexperten fit für Digitalmarketing im Jahr 2020.

Digitales Marketing ist für den Werbeerfolg von Destinationen, Reiseveranstaltern, Buchungsportalen und Hotels nicht mehr wegzudenken. Daten und Analysen zeigen Tourismusunternehmen, wie Verbraucher mit ihrer Marke in Kontakt kommen und sie wahrnehmen – und zwar über alle Marketingkanäle hinweg. Die relevanten Insights in Kunden und Zielgruppen ermöglichen durch eine zielgenaue Ansprache eine kundenzentrierte Kommunikation in Echtzeit.

Dabei bildet Google Analytics als das mit Abstand am meisten genutzte Webanalyse-System die Basis. Neuerungen bei dem Tool sind die Möglichkeiten zur übergreifenden Erfassung und Analysierung von Website- und App-Daten, sowie Möglichkeiten für die Marktforschung. Erfolgreich ausgewertete Daten bilden die Grundlage für den Aufbau einer holistischen Customer Journey, sowie der Entwicklung von automatisierten Kundenlösungen durch Machine Learning.

„2018 hat Google seine neue Marketing Plattform präsentiert, und damit seine Tools zu einer integrierten Lösung für Digital Marketing zusammengefasst. Als logische Konsequenz haben wir das Programm der Google Analytics Conference bereits letztes Jahr auf alle Module der Google Marketing Platform erweitert,“ erklärt Siegfried Stepke, Initiator der Konferenz. „In diesem Jahr werden wir auch die Themen Google Cloud, Machine Learning und Consent Mangement in den Vordergrund rücken, da sie im Digital Marketing immer wichtiger werden. Die Intention unseres Events ist es, eine Plattform zum Austausch zu bieten und den Wissensaufbau in diesen Bereichen zu fördern.“

Initiator Siegfried Stepke ist geschäftsführender Inhaber von e-dialog, der größten Spezialagentur für Data Driven Advertising in Österreich. Das 2003 gegründete Unternehmen umfasst 45 Mitarbeiter am Hauptsitz Wien am Opernring 1, in einer Niederlassung in Zürich sowie Berlin. Unter dem Motto „Es muss datengetrieben sein, sonst machen wir’s nicht“ entwickelt die Agentur Digital Advertising-Lösungen für führende Unternehmen – geleitet von hochspezialisierten Mitarbeitern, u.A. einer eigenen Abteilung für das Consent Management zur datenschutzgerechten Verarbeitung großer Datenmengen, einem Data Science-Team zur Entwicklung von KI-Lösungen, sowie Experten für Programmatic Advertising. „Kampagnen auf hohem Niveau kann man nicht im learning-by-doing Modus umsetzen. Das verbrennt einfach sinnlos Budget. Ich empfehle Experten, die Experten trainieren. Die Basis muss sitzen,“ ergänzt Stepke.

Die GACon 2020 richtet sich an Marketer, Online-Marketing Experten, (Digitale) Analysten und Web-Developer in Unternehmen und Agenturen im deutschsprachigen Raum. Im Schloß Schönbrunn in Wien können sie in 3 Tagen mit Trainings, Workshops und Seminaren ihr Wissen rund um datengetriebenes Marketing erweitern und sich mit den Profis der Branche austauschen. Die GACon bildet den Auftakt der jährlich stattfindenden Digitalkonferenz-Reihe mit der GMP-Con in Köln und der in Wien als ProgrammatiCon folgende Konferenzen.

