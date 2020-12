HubSpot Partner Saupe Communication: “Die Digitalisierung bietet gerade jetzt nur Chancen und darf nicht verschlafen werden!”

Die Saupe Communication GmbH ist HubSpot Partner:

Die anhaltende Covid-Krise zwingt immer mehr Unternehmen sich mit der Digitalisierung ihrer Geschäftsbereiche auseinanderzusetzten. Gerade der Vertrieb und das Marketing leiden unter der aktuellen Situation, da klassische Vertriebskanäle wie Messen, Fachvor-träge und Besuche wegfallen. Michael Saupe, Inhaber der Saupe Communication GmbH und Marketingexperte sagt: “Gerade im Marketing und Vertrieb bietet die Digitalisie-rung große Chancen, die gerade jetzt nicht verschlafen werden dürfen.”

Dabei zielt Herr Saupe insbesondere auf die Angst zur Veränderung in mittelständischen Unternehmen ab und warnt: “Natürlich verstehe ich, dass die Verantwortlichen gerade in diesem Engpass ein Risiko in Investitionen sehen. Trotzdem werden die Mutigen hier in Zukunft belohnt und alle anderen verlieren.”

Mit der HubSpot-Partnerschaft hat Herr Saupe hier eine Voraussetzung für seine Kunden geschaffen, von der diese profitieren sollen. Herr Saupe weiter: “Durch die Digitalisie-rung und anschließende Automatisierung der Prozesse, verschaffen wir unseren Kunden einen entscheidenden Vorteil. Sie sparen Ressourcen und nutzen Ihre Arbeitskraft opti-mal.”

HubSpot ist ein Content Management System, das aus den Vereinigten Staaten stammt und immer schneller, immer größere Marktanteile gewinnt. HubSpot vereint verschiede-ne Aufgaben aus Marketing und Vertrieb auf einer Plattform und hilft bei der Darstel-lung und Optimierung der Vertriebskanäle. Dabei verschließt sich die Software nicht be-stehenden Systemen, sondern bietet die Möglichkeit bestehende Datenbanken anzubin-den und zu optimieren.

Das Ziel der Digitalisierung ist die effizientere Nutzung der Ressourcen und Verhinderung von unnötigen Kommunikationsschleifen oder -problemen. Michael Saupe dazu: “Unser Ziel ist es, als Partner unseren Kunden in der aktuellen Situation zu helfen und in Zukunft erfolgreicher zu sein, als vor der Krise.”

Als Marketing- und Werbeagentur für den Mittelstand bietet Saupe Communication mit Sitz in Mittelbiberach mit Repräsentanze in Stuttgart, München und Berlin seit 30 Jahren branchenspezifische und kommunikative Lösungen Online-Marketing und Leadgenerierung für die Medizin- und Pharmabranche sowie den Bereich Medizintechnik und Dentaltechnik. Die Stärke der inhabergeführten Agentur mit 35 Mitarbeitern liegt in der Umsetzung kreativer und integrierter Kampagnen für Unternehmen in der B2B Kommunikation. Die Eigenschaften von technischen Produkten und Lösungen werden in der jeweils spezifischen Zielgruppe optimal sichtbar gemacht. Saupe Communication vereint B2B-Marketing Expertise sowie alle relevanten Marketing-Instrumente unter einem Dach. Die Agentur sieht sich als One-Stop-Shop für überzeugendes Design und erfolgreiche Marketing-Kommunikation.

Firmenkontakt

Saupe Communication GmbH

Daniel Angele

Industriestrasse 36-38

88441 Mittelbiberach

+49 7351 18970

angele@saupe-communication.de

http://www.saupe-communication.de

Pressekontakt

Saupe Communication GmbH

Michael Saupe

Industriestrasse 36-38

88441 Mittelbiberach

+49 7351 18970

angele@saupe-communication.de

https://www.saupe-public-relations.de