Laserspezialist Omicron mit neuer Repräsentanz in Indien

Photik Scientific übernimmt Distribution für Omicron-Laser

Der Laserspezialist Omicron Laserage Laserprodukte GmbH aus Rodgau hat seine Vertriebsrepräsentanz in Indien erneuert. Ab sofort wird die gesamte Omicron Produktpalette in Indien von dem Distributionsunternehmen Photik Scientific Pvt. Ltd. mit Sitz in Faridabad angeboten.

Im Jahr 2020 gegründet, vereint das junge Unternehmen Photik Scientific Experten mit mehr als zehn Jahren Erfahrung im Vertrieb von Laser und Photonik Produkten in Indien. Das auf Kundenservice orientierte Team vertreibt eine internationale Bandbreite an hochqualitativen Produkten, darunter Lasersysteme für Forschung und Industrie, Spektroskopie- und Mikroskopie-Ausstattung sowie Bildgebungssysteme. Weitere Informationen sind unter www.photik.in zu finden.

Der innovative Laserhersteller Omicron wird in einem umfassenden Vertriebsnetz von Distributionspartnern neben dem neuen Partner Photik in Indien auch in Australien, den Benelux-Ländern, China, Deutschland, England, Frankreich, Italien, Japan, Korea, Liechtenstein, Malaysia, Nordamerika, Polen, Russland, der Schweiz, Singapur, Skandinavien, Spanien, Taiwan sowie in der Türkei repräsentiert. Insgesamt sind weltweit 16 Vertriebspartner für Omicron im Einsatz.

Weitere Informationen über die Omicron Laserprodukte gibt es unter www.omicron-laser.de .

Omicron entwickelt, konstruiert und produziert seit 1989 innovative Laser-Systeme. Das hochqualifizierte Team hat sich seitdem auf die Entwicklung individueller Kundenlösungen in den Anwendungsgebieten der Medizin, Forschung und Biotechnologie wie Mikroskopie und Durchflusszytometrie und Digital Imaging sowie der Qualitätssicherung und Messtechnik spezialisiert. Entwicklung und Produktion entsprechen dabei sowohl den europäischen als auch den US-amerikanischen Richtlinien. Für individuelle Anforderungen steht eine breite Palette an Laserquellen im Bereich UV VIS/IR zur Verfügung. Dabei werden sowohl einzelne Lichtquellen als auch Systemlösungen angeboten. Omicron hat den Anspruch, in Sachen Produktentwicklung immer einen Schritt voraus zu sein und hat mit seinen zahlreichen Neuentwicklungen in der Laser-Technologie nicht nur Trends gesetzt, sondern auch international bereits für Furore gesorgt.

