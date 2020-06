Neue Bürowelten in Basel

An der besten Lage steigt Ihr Umsatz

Mit dem Neubauprojekt Im Leonhard entstehen am Steinengraben über 2″400 Quadratmeter modernster Büroflächen. Das zukunftsgerichtete Konzept des Neubaus vereint Arbeits- und Wohnbereich im gleichen Gebäude, ohne sie zu vermischen. Die Nähe zur Innerstadt und die perfekte Lage mit kurzen Verbindungen zu Autobahn und den öffentlichen Verkehrsmitteln werten das Objekt als Arbeitsort auf.

Das gesamte Projekt Im Leonhard besteht aus dem Neubau am Steinengraben und dem Umbau und die Integration der bestehenden Liegenschaft an der Leonhardstrasse 27. Fünf Stockwerke beinhalten die Büroflächen, im 4. und 5. Obergeschoss werden attraktive Attikawohnungen entstehen.

Die Büroflächen, die, je nach Bedarf der Nutzer, sowohl als Grossraumbüro oder in Einzelbüros unterteilt konzipiert werden können, werden bezugsbereit ausgestattet. Materialien und Farbgebung der Räume, sowie die Konzipierung der Fenster und der internen Beleuchtung entsprechen den aktuellsten Anforderungen an Arbeitsplätze.

Die Böden der Büros werden mit Eichenparkett ausgelegt. Für den Sonnenschutz sorgen je nach Ausrichtung sowohl Fassadenmarkisen als auch Lamellenstoren. Die Atmosphäre in den Räumen wird über ein zentrales Lüftungssystem mit integrierter Raumkühlung gesteuert. Die Stockwerke werden über Personenlifte und Treppenhäuser erschlossen. Im ersten Untergeschoss stehen in einer Einstellhalle insgesamt 29 Parkplätze zur Verfügung.

Das Objekt Im Leonhard liegt am Steinenring, einem Teilabschnitt des sogenannten Cityrings. Per Auto erreicht man die Autobahnzubringer Richtung Schweiz, Frankreich und Deutschland in wenigen Minuten. Der Bahnhof SBB ist zu Fuss in fünf Minuten erreichbar, die wichtigsten Tramlinien der Stadt und der Vororte verkehren über die nahe gelegene Station Heuwaage. Naherholungsgebiete wie der Schützenmattpark oder der Zoologische Garten liegen wenige Gehminuten entfernt, die City mit dem grossen Shopping-Angebot und den Restaurationsbetrieben ist ebenfalls bequem zu Fuss zu erreichen.

Hier geht es zu Ihrem Business

Peter Straub Immobilienmanagement ist unter anderem der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Geschäftsinhaber Peter Straub kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Das Immobilienmanagement ist für Peter Straub Leidenschaft auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.