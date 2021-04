SNP Austria: Gerald Huhn übergibt an Stefan Lampl

+ Gerald Huhn gibt nach 24 Jahren im Unternehmen die Leitung ab

+ Neuer Geschäftsführer Stefan Lampl legt Fokus auf Neukundengewinnung und Weiterentwicklung von Bestandskunden im österreichischen Markt und weiteren Märkten in Central Europe

Heidelberg/Pasching, 15. April 2021 – Bei dem internationalen Softwarehersteller und Beratungshaus SNP Schneider-Neureither & Partner SE kommt es zu einem personellen Wechsel. Stefan Lampl übernimmt mit Wirkung zum 1. Juli 2021 die Funktion des Geschäftsführers der Gesellschaft in Österreich. Er folgt auf Gerald Huhn, der nach 24 Jahren in den Ruhestand wechselt.

Lampl bringt mehr als 20 Jahre Beratungs- und Vertriebserfahrung im Technologiesektor und speziell im SAP-Umfeld sowie ein umfassendes Marktwissen mit. Er verantwortete u.a. große SAP-Projekte, Geschäftstransformationen und Consulting-Bereiche bei SAP und hatte diverse Vertriebsrollen bei österreichischen SAP-Lizenz- und Beratungspartnern inne. Der 49-Jährige löst Gerald Huhn ab, der die österreichische Gesellschaft seit 2009 als Geschäftsführer maßgeblich geprägt, wie auch das gesamte Unternehmen durch seine Expertise und seinen klugen Führungsstil mitgestaltet hat und seinem Nachfolger ein gut bestelltes Haus übergibt.

SNP genießt mit der Transformationsplattform CrystalBridge® und dem hochautomatisierten, selektiven Datenmigrationsansatz in ganz Österreich großes Vertrauen bei Unternehmen, die vor komplexen und riskanten Eingriffen in ihre SAP-Landschaften stehen oder neue Technologien wie Cloud-Umgebungen einsetzen wollen. Eng in das Central European Management eingebunden, wird Lampl in den kommenden Monaten den Fokus auf den Ausbau des österreichischen Marktes legen und bei der Weiterentwicklung europäischer Märkte unterstützen. Als erfahrener Manager und versiert im Aufbau von Marketing- und Vertriebsbereichen plant er, im Rahmen einer zukunftsorientierten Marktaufstellung das Neukundengeschäft zu forcieren und das Bestandskundengeschäft weiterzuentwickeln. Er wird zudem die Entwicklung des seit letztem Jahr offiziell laufenden globalen SNP Partnerprogramms unterstützen.

Michael Eberhardt, CEO der SNP, zeigt sich glücklich, einen geeigneten Nachfolger für den langjährigen und geschätzten Geschäftsführer Gerald Huhn in den eigenen Reihen gefunden zu haben: “Gerald hat über zwei Jahrzehnte mit großer Leidenschaft und eindrucksvollem Erfolg für das Unternehmen gearbeitet und SNP als sympathischer Markenbotschafter nicht nur in Österreich zu großer Bekanntheit verholfen. Eine Unternehmung der SNP-Gruppe zu leiten erfordert enormes Fach- und Marktwissen sowie Fingerspitzengefühl. Außerdem muss man die ständig neuen Anforderungen der Unternehmen an uns aufgrund des technologischen Wandels in Innovation umsetzen können. Davon leben unsere Produkte und Services. Stefan Lampl bringt diese Fähigkeiten mit und wir freuen uns sehr, dass er ab Mitte des Jahres die Geschicke der SNP Austria lenken wird.”

“Mit Stefan hat sich ein interner Kandidat für diese spannende Aufgabe ausgezeichnet, der neben seiner langjährigen Berufserfahrung und Expertise in der Kundengewinnung und -betreuung mit einer sehr positiven und teamorientierten Persönlichkeit überzeugt hat. Wir freuen uns, dass er künftig das Management-Team in Central Europe verstärkt und wünschen ihm für den Start alles Gute”, ergänzt Oliver Schwede, General Manager Central Europe.

Stefan Lampl ist dankbar für das Vertrauen: “Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, als zukünftiger Geschäftsführer einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der SNP beitragen zu können. Die Ziele sind klar gesteckt und bei der Erreichung werden mir meine langjährige Erfahrung im SAP-Umfeld und meine umfassenden Kenntnisse des lokalen Marktes helfen. Besonders freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit den globalen SNP-Teams, deren Innovationsfreude ein maßgeblicher Treiber und großes Plus im internationalen Wettbewerb ist.”

SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf eine automatisierte Lösung mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge® und dem SNP BLUEFIELD™-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und gezielter umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig deutlich geringerem Zeit- und Kostenaufwand.

Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter*innen. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz von rund 145 Mio. EUR. Kunden und Partner sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert, seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet und wurde im März 2020 in den SDAX aufgenommen. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE).

