Trusted Shops zeichnet Viking mit dem begehrten Gütesiegel aus

Ab sofort darf der Online-Shop Viking von Office Depot Europe das Gütesiegel mit Käuferschutz von Trusted Shops tragen. Nach erfolgreich abgeschlossener Prüfung vergab Europas führende Vertrauensmarke im E-Commerce das Zertifikat an die Websites in Deutschland und Österreich.

Viking ist eine Marke von Office Depot Europe, einem der führenden Anbieter von Bürobedarf in Europa. Das niederländische Unternehmen zeichnet sich durch ein breites Portfolio und einen herausragenden Kundenservice aus. Mit der Zertifizierung geht Viking noch einen Schritt weiter und zeigt seinen Kunden, dass Qualitätskriterien wie der Schutz von Kundendaten, Transparenz und Verständlichkeit sowie Sicherheit bei der Bezahlung von einem unabhängigen Anbieter geprüft und garantiert werden. Der an das Gütesiegel angeschlossene Käuferschutz stellt eine zusätzliche Sicherheit für die Kunden dar. Zudem sammelt Viking über das Trusted Shops Bewertungssystem Bewertungen und zeigt sich so noch transparenter gegenüber Kunden und Websitebesuchern.

„Wir freuen uns über das Gütesiegel von Trusted Shops, denn es bestätigt unseren Kunden die Sicherheit und den Service, die wir Ihnen bieten“, sagt Ralf Hensen, Senior Director E-Commerce Sales & Operations bei Office Depot Europe. „In einem ersten Test haben wir bereits sehr positive Reaktionen sowohl hinsichtlich der Absicherung durch den Käuferschutz als auch der Möglichkeit zur Shop-Bewertung erhalten. Das zeigt uns, dass diese Services auch für unsere B2B-Kunden eine hohe Relevanz haben und wir mit Trusted Shops auf den richtigen Partner setzen.“

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Vertrauen auch im B2B-Commerce höchste Relevanz hat. Auch Business-Kunden sind Menschen, die mit dem gleichen Bedürfnis nach Sicherheit und dem Social Proof durch andere online einkaufen“, erklärt Christian Berg, Director Customer Experience bei Trusted Shops. „Das Vertrauen, das Trusted Shops in Deutschland und mittlerweile in ganz Europa genießt, überträgt sich und stärkt auch die Marke des Shops.“

Neben dem deutschen und österreichischen Online-Shop von Viking werden auch die Shops für die Niederlande, Großbritannien und Irland mit dem Trusted Shops Gütesiegel ausgezeichnet. Weitere europäische Märkte und Websites, die sich an die Zielgruppe Endverbraucher richten, folgen in diesem Jahr.

Trusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Das Kölner Unternehmen stellt mit dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz, dem Kundenbewertungssystem und dem Abmahnschutz ein „Rundum-sicher-Paket“ bereit: Anhand von strengen Einzelkriterien wie Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft Trusted Shops seine Mitglieder und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit dem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sind Verbraucher etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert. Darüber hinaus sorgt das Kundenbewertungssystem für nachhaltiges Vertrauen bei Händlern und bei Käufern.

