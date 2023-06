Übersichtlicher, ansprechender, transparenter – die neue Website von 9 Levels

9 Levels of Value Systems® präsentiert sich mit einer überarbeiteten Website, die den Benutzern eine noch übersichtlichere und verbesserte Benutzererfahrung bietet.

9 Levels freut sich, die Veröffentlichung ihrer überarbeiteten Website bekannt zu geben. Die neue Website wurde entwickelt, um den Besuchern eine noch übersichtlichere und verbesserte Benutzererfahrung zu bieten.

Mit dem Ziel, den wachsenden Bedürfnissen und Anforderungen der Besucher gerecht zu werden, hat das Team von 9 Levels hart gearbeitet, um die Navigation und das Design zu optimieren. Die neue Website bietet eine frische, moderne Ästhetik und ein intuitives Layout, das es den Benutzern ermöglicht, problemlos auf Informationen zuzugreifen und die gewünschten Inhalte schnell zu finden – von Angeboten über News bis hin zu Terminen und Events.

Eine der Verbesserungen ist die optimierte Navigation. Die Menüstruktur wurde vereinfacht und neu organisiert, um den Benutzern eine reibungslose Erfahrung beim Surfen durch die verschiedenen Unterseiten der Website zu ermöglichen. Die klare und logische Anordnung der Inhalte erleichtert es, die gewünschten Informationen zu finden, und sorgt für eine gute Übersicht.

Darüber hinaus wurden auch die einzelnen Unterseiten der Website verbessert, um den Besuchern ein besseres Verständnis der Produkte und Dienstleistungen von 9 Levels zu ermöglichen. Durch die Verwendung ansprechender visueller Elemente, aussagekräftiger Bilder und leicht verständlicher Texte wird ein Besuch auf der Website zum Vergnügen.

„Die überarbeitete Website von 9 Levels ist das Ergebnis unseres Engagements für eine kontinuierliche Verbesserung und Kundenzufriedenheit“, so Sonja Wittig, Geschäftsführerin und Mitinhaberin von 9 Levels Deutschland. „Wir haben eng mit unseren Kunden zusammengearbeitet, um ihre Bedürfnisse und Erwartungen zu verstehen und diese in das Redesign unserer Website miteinzubeziehen. Wir sind überzeugt, dass die neue Website den Besuchern ein erstklassiges Online-Erlebnis bieten wird.“

Besucher der überarbeiteten Website von 9 Levels profitieren nicht nur von der verbesserten Benutzererfahrung, sondern erhalten auch regelmäßig die neuesten Informationen, werden über Events und Termine benachrichtigt und haben die Möglichkeit, im Shop zu stöbern.

Alles über die 9 Levels of Value Systems® lesen Sie auf www.9levels.de

Die 9 Levels Deutschland GmbH ist Lizenzinhaber für die 9 Levels of Value Systems in Deutschland. Als wissenschaftlich fundiertes Analysetool, basierend auf der Forschung von Clare W. Graves, werden damit die Wertesysteme von Einzelpersonen, Teams und ganzen Organisationen sichtbar gemacht und Entwicklungsimpulse aufgezeigt. In den Zertifizierungen zum 9 Levels-Berater werden interessierte Berater, Trainer, Coaches, Geschäftsführer, Führungskräfte sowie Personal- und Organisationsentwickler darin ausgebildet, die Werteanalysen selbst vorzunehmen und bei Themen wie Kulturwandel, Change, Führung, Team, Vertrieb und mehr professionell wie pragmatisch in die Anwendung zu bringen.

