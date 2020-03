Energiefresser im Haushalt stoppen

Steigende Energiekosten machen vielen Haushalten zu schaffen. Dabei lassen sich schon mit wenigen Änderungen im Alltag oft mehrere Hundert Euro im Jahr einsparen. Eine guter Tipp ist beispielsweise, elektronische Geräte komplett auszuschalten und nicht nur im Stand-by-Modus laufen zu lassen. Wer Wasser für Nudeln und Co. zuerst im Wasserkocher erhitzt, verbraucht viermal so wenig Strom wie auf der Herdplatte. Genauso wie die Spülmaschine läuft die Waschmaschine am besten im Sparprogramm: Eine 60°-Wäsche benötigt nur halb so viel Strom wie ein Kochwaschgang und mit 30° lässt sich der Verbrauch gegenüber der 60°-Einstellung um 30 Prozent reduzieren. Bei einer Neuanschaffung von Geräten gilt: so groß wie nötig, so klein wie möglich. Außerdem empfiehlt es sich, auf eine hohe Effizienzklasse und Energiesparfunktionen zu achten – denn damit lässt sich ebenfalls bares Geld sparen.

Auch wenn einige Hersteller mit der kinderleichten Einrichtung ihrer Haustechnik werben – Einbau und Installation gehören in die Hände eines Fachmanns. Wer einen passenden Handwerker in der Nähe sucht, findet auf gelbeseiten.de oder in der dazugehörigen App Betriebe aus allen Branchen. Weitere Infos wie angebotene Leistungen, Qualifikationen oder Bewertungen durch andere Kunden erleichtern die Auswahl. Darüber hinaus bietet die Website mit zahlreichen Ratgeber-Artikeln hilfreiche Tipps, wie man bereits mit kleinen Veränderungen dauerhaft Kosten reduzieren kann.

Gelbe Seiten wird von DTM Deutsche Tele Medien und 17 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich herausgegeben. Die Herausgeber-GbR gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern als Buch, online und mobil über www.gelbeseiten.de sowie u. a. als Apps für Smartphones und Tablets zur Verfügung stehen und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Im Jahr 2019 verzeichneten die Produkte von Gelbe Seiten medienübergreifend ca. 637 Mio. Nutzungen*. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht u. a. Markenschutz für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb.

*Quelle: “GfK Studie zur Nutzung der Verzeichnismedien 2019”; repräsentative Befragung von 16 Tsd. Personen ab 16 Jahren, In Auftrag gegeben von: Gelbe Seiten Marketing GmbH, Das Örtliche Service- und Marketing GmbH, Das Telefonbuch-Servicegesellschaft mbH.

Kontakt

Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft mbH

Nina Mülhens

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt am Main

(069) 26 48 41 – 205

presse@gelbeseitenmarketing.de

http://www.gelbeseiten.de

Bildquelle: monkeybusinessimages/iStock