Unter dem Namen 2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland werden bundesweit rund tausend Veranstaltungen ausgerichtet. Darunter Konzerte, Ausstellungen, Musik, ein Podcast, Video-Projekte, Theater, Filme …

Ziel des Festjahres ist es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu machen und dem erstarkenden Antisemitismus etwas entgegenzusetzen.

Die Veranstaltungsreihe Koscherer Wein on Tour ist Teil davon und findet in 4 Städten statt. Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München.

Mehr voneinander und über koscheren Weingenuss erfahren. Miteinander davon kosten, sprechen und gemeinsam zur Musik tanzen!

Lasst euch die Top Weine aus koscherer Weinproduktion präsentieren und probiert sie. Eure Fragen dazu werden sicherlich in den Gesprächen beantwortet. Leckere koschere Snacks für Zwischendurch stehen bereit und Musik dazu gibt es reichlich von The Beatlesøns und Lina Kramer

www.koscherer-wein-on-tour.de

